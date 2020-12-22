خطر يسبب الوفاة.. تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي مع بداية فصل الشتاء

أصدر الدفاع المدني السعودي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للجميع على الأراضي السعودية من مواطنين ومقيمين مع بداية فصل الشتاء.









وحذر من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز.











وشدد الدفاع المدني السعودي، في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.









وأفاد الدفاع المدني السعودي بأن استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة، ويعد من أبرز مخاطر فصل الشتاء.









ونصح الدفاع المدني السعودي بأنه عند الحاجة لاستخدام الحطب، يجب إشعال النار في مواقع جيدة للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.







