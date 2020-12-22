إيهاب كاسب يكتب: بسام راضي وهاني يونس ورفاقهما.. واستعادة هوية الدولة

حتى وقت قريب لم يكن لكثير من الوزارات والهيئات مستشار إعلامي، ويكتفي بأن يكون لهذه الهيئات والمؤسسات موظف يدون أخبار المسؤول وتحركاته بطريقة تقليدية وتعميمها على الصحف القومية، إلى أن تطور الأمر، وباتت الدولة تُفكر بمنهج فلسفي مُغاير، يعتمد على إعادة استثمار الجهود من خلال تبني خطط وبرامج التسويق الإعلامية ضمن موازنة الهيئات والمؤسسات وفي الترويج لمشروعاتها المختلفة، هذا الأمر الذي انعكس إيجابًا على جذب المزيد من المواطنين للاهتمام والتفاعل مع ما ينشر من أخبار رسمية عن المؤسسات والوزارات والهيئات المختلفة فقطع الطريق على مُثيري ومدبري الشائعات.









هُنا لابد من الإشارة والإشادة بهذه الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في أعلى سلطاتها، فمؤسسة الرئاسة ضربت مثالًا استثنائيًا في تطوير الخطاب الإعلامي وفتح قنوات حديثة للتواصل المباشر مع المواطنين تواكب التطورات التاريخية التي تشهدها الدولة وحققت فيها إنجازات كبيرة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لوضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميًا وعالميًا إلى جانب مشروعات التنمية التي يستهدف منها تطوير جودة الحياة للمواطنين وتحسين حياتهم بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري الذي كان يُنفق على العالم في وقت من الأوقات.









هذه الأدوات التي دشنتها رئاسة الجمهورية تمثلت في إطلاق أول موقع إلكتروني رسمي ينشر كافة تحركات وأخبار رئاسة الجمهورية حتى أنها تنشر الكثير من المعلومات التاريخية حول الرؤساء السابقين بداية من مجلس قيادة الثورة، إضافة إلى الصفحات الرسمية لرئيس الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ذلك المنصب الذي استحدث للمرة الأولى في 2004 وأول من شغله السفير ماجد عبد الفتاح، لكنه ورغم كل هذه السنوات لم يُفعل بهذا الحد الذي نرى فيه السفير بسام راضي ومن قبله السفير علاء يوسف، وهي تغيرات جذرية تُشير إلى تغير فكر وفلسفة القيادة السياسية في إدارة شؤونها الإعلامية باختيارها شخصيات تتمتع بالقدر الكافي من الكاريزما واللباقة والذكاء وسرعة البديهة والهدوء وسعة الصدر إلى جانب حرصهم على التفاعل بشكل مباشر ومستمر مع المواطنين من خلال صفحاتهم الرسمية.









مؤخرًا أطلقت وزارة الهجرة التي تقودها الوزيرة النشيطة الدبلوماسية السفيرة نبيلة مكرم، حملة اتكلم عربي، وعلى الرغم من أن الحملة تُخاطب المصريين حول العالم لتعزيز الانتماء لديهم خاصة بين الأجيال الجديدة الذين يعيشون منذ ميلادهم في دول أجنبية، إلا أن الحملة حظيت على رواج كبير بين المصريين في الداخل بفضل التشبيك الإيجابي الذي فرضته بحنكتها وخبرتها وبساطتها ورُقيها الزميلة والأستاذة مها سالم المستشار الإعلامي للوزارة وفريقها الإعلامي وهُم جميعًا من أصحاب الأفكار الخلاقة القادرة على تحقيق التفاعل الإيجابي داخليًا وخارجيًا.









وظيفة المستشار الإعلامي أو المستشار الصحفي وكذلك المتحدث الرسمي، لم تأخذ حقها بشكل كبير، خاصة وأن كثيرا ممن عملوا في هذه المهنة أخذوا منها أكثر مما أعطوها، وعلى الرغم من أن بدايتها كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لكن جذورها تعود للتاريخ المصري، فكان لدى ملوك مصر في الحقبة الفرعونية مستشارون متخصصون في صياغة رسائل الملك ونشراته العسكرية وإعلان الانتصارات والنجاحات والمشروعات وحتى ما يتعلق باللوائح والقوانين والقرارات الخاصة بالمواطنين.









وبالرغم من هذا التاريخ، ومن البناء الإداري لمؤسسات الدولة المصرية والذي يضم إدارة أو قسم وربما قطاع للعلاقات العامة، لكنها تعطلت لسنوات كثيرة، إلى أن اشتدت الحروب وحملات التشويه والتشكيك المتعمد والشائعات التي سعى من خلالها أصحاب الأجندات للتشكيك في جدوى المشروعات والقرارات والخطط التي تسعى الدولة لتنفيذها ضمن خطواتها نحو مُحاربة الإرهاب وكذلك فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية ومشروعات التنمية المختلفة.









هذه الحروب فشلت وتوقفت، أو بالأحرى فقدت قوتها بفضل الجهود التي بذلها كتيبة الأشخاص الذين يشغلون منصب المستشار الإعلامي للوزارات والهيئات المختلفة، وفي مقدمتهم هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ورفاقه من المستشارين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات المختلفة، هؤلاء الذين يتحملون مُعانة مشقة العمل المتواصل والتواجد بفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة من أجل الرد على كافة الاستفسارات ونشر الأخبار الصحيحة بطريقة إبداعية ومبتكرة وسريعة، بل ويحرصون أيضًا على أن يكون لعملهم جوانب إنسانية يستطيعون استغلال أماكن عملهم إيجابيًا لخدمة المستحقين بتوفير حاجتهم ومنحهم ما يعينهم على الحياة ومصاعبها أو من خلال مساعدتهم في تخفيف آلامهم.









كثير منا عمل في إحدى هذه الوظائف مع شخصيات وربما مؤسسات ذات قيمة وقدر كبير في المجتمع، ولكن القليل هو من استطاع أن يُحدث فارقا في عمله يُضيف للمؤسسة، وهنا نُشير إلى الدور الكبير الذي بذله هاني يونس وزملاؤه في بناء وتطوير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء المصري، هذه المنظومة التي أضحت منصة وقناة فاعلة للتواصل بين المواطنين من أصحاب المظالم والشكاوى وبين الهيئات التنفيذية في مختلف الوزارات والمؤسسات، والذي يقوم بالرد على الشكاوى والاستفسارات ويسعى لحلها، وهو ما يأتي ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على تنفيذ المشروعات الإنسانية لخدمة المواطنين عمومًا وأصحاب الدخول المحدودة خصوصًا، ولعلنا نذكر منها مبادرة حياة كريمة ومبادرة إعانة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدي وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية.







