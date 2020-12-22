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رشا مجدي: الموجة الثانية من كورونا سريعة الانتشار ويجب توخي الحذر "فيديو"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
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نورهان رأفت
أكدت الإعلامية رشا مجدي، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، منوهة أن الموجة الثانية من كورونا سريعة الانتشار.

ولفتت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إلى أن جميع الخبراء والأطباء بالعالم، شددوا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، معقبة: "ربنا يعدي الوباء ده على خير".

وشهد هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تسليم إمدادات طبية بقيمة 500 ألف دولار، مقدمة من الحكومة الكورية لدعم أنشطة مصر في مكافحة كوفيد-19، في إطار الاستجابة التضامنية من جانب كوريا، والتعاون الطبي لمكافحة فيروس كورونا. 
 
وتمت الموافقة على المساعدات الطبية في أغسطس 2020 والتي تشمل 227 نموذج اختبار PCR من Kogene Biotech بقيمة 250 ألف دولار والتي وصلت إلى القاهرة في 14 أكتوبر 2020، فضلا عن أقنعة طبية 223 ألف قناع طبي KF94  و149 ألف قناع طبي KF80 والتى من المقرر أن تصل إلى القاهرة النصف الثاني من ديسمبر 2020.
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