أحمد الغنام يكتب: مصر واللغة العربية

اللغة العربية هي أكثر اللغات السامية تحدثًا، وأغزر اللغات بالمفردات بأكثر من 12 مليون كلمة، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة كالأهواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإرتيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وإيران.





وبذلك فهي تحتل المركز الرابع أو الخامس من حيث اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، واللغة الرابعة من حيث عدد المستخدمين على الإنترنت.





فاللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغه مقدسة إذ أنها لغة القرآن، وهي لغة الصلاة وأساسيةفي القيام بالعديد من العبادات والشعائرِ الإسلامية العربيةُ هي أيضًا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي.





ومصر من موقع مسؤوليتها الحضارية والتاريخية والثقافية، ما زالت حاضنة اللغة العربية وراعيتها وفي مقدمة الداعمين لها، ما انعكس على اسمها ونظامها الأساسي للحكم، وفي جميع أنظمتها وقوانينها، وفي المؤسسات الكثيرة المعنية بها تعليميًا وأكاديميًا وعمليًا، وذلك انطلاقًا من الوعي بأنها عنصرٌ أساسي في الثقافتين العربية والإسلامية، وجسرٌ مدّ البشرية طيلة القرون الماضية بالمعارف والفنون، ولغة جامعة لكثير من الأعراق والثقافات، العربيه والاسلاميه كما أن حروفها مستخدم في لغات عديدة بعضها لا يزال يستخدمه حتى اليوم، ما جعلها منارة مشعة للعالم، ويتشرف الإنسان العربي والعالم اجمع بحمل رايتها والذود عنها مهما كثرت اللغات





ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، بعد أن أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة« يونسكو» في الثامن عشر من ديسمبر في كل عام، وهو ذات اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة «العربية» لغة رسمية من اللغات الست في المنظمة عام 1973.





ويأتي هذا الاحتفال السنوي في وقت تتزايد فيه التحديات أمام اللغه العرببه في كثافة التواصل البشري بوسائل التواصل الحديثة والمتجددة، وانفجار المعلومات الهائل، وتمدد لغات أخرى على التواصل العالمي وحقول العلم والبحوث، ما يجعل أكثر اللغات في وضع دفاعيّ، وفي حالة خاصة من التوازن بين مواكبة تقدّم البشرية، والاعتزاز بالذات والثقافة والهوية.





وتسعي كل دوله للحفاظ علي هويتها ولغتها وثقافاتها وتراثها مهما بلغت التحديات وانتشرت الثقافات وتعددة اللغات فاللغه العربية هي جسر من الجسور الثقافية بين شعوب الأرض، وتواصل إسهامها في إثراء المعرفة والعلوم والحضارة

البشريه وسيلة مهمة من وسائل تحصيل العلوم والمعارف وتطويرها، وتبادل الثقافة.





فااللغة العربيه هي اللغه الرسمية في مصر هي الأكثر استخدامًا في معظم وسائل الإعلام المكتوبة والمرئيه

وتعي مصر حجم العوامل الرئيسة التي شكّلت في العقود الماضية تحديات كبيرة أمام لغتنا في العالم العربي، ويتمثل بعضها باعتقادي، في محدودية التطور اللغوي، وقلة فاعلية السياسات اللغوية، وتراجع الفائدة الاقتصادية للغة، إلا أن المؤسسات اللغوية والتعليمية قادرة على تجاوزها بالعمل الجاد والتمكين، وبالتطلع إلى الأمام مع الاستفادة من إرثنا الغني.





ومن غير المقبول أن يكون محتوى العربية في الإنترنت والتطور اللغوي في السياق العلمي والحديث، بهذه القلة والمحدودية، فلغتنا تمتلك كل مقومات النجاح والتطور بفضل التواصل والاقتصاد والجغرافيا والمعرفة والإعلام في منطقتنا، وقبلها الإرث الحضاري والتاريخي.





سيكون أمام المختصين والمفكرين والمعلمين في خدمة اللغة العربية الكثير والكثير لتحديث استخداماتها في عصر سريع التطور، وسيكون أمام دولنا العربية أيضًا مسؤوليات أكبر تجاهها في المستقبل لتربية اجيل تعي وتحافظ علي الهويه العربيه وارثنا الثقافي وهو اللغه العربيه وان يكونوا

مدركين لما تمثله اللغة من تعبير أصيل عن هوية الأمم وثقافتها، بحيث يكون المجمع مرجعًا عالميًا لمجالات لغتنا العربية وتطبيقاتها، وتطويرها وتحديثها وتعزيز هويتنا الوطنية من خلالها، عبر خطة طويلة المدى، وسنمد أيدينا لكل المساعي الرامية لتحقيق هذا الهدف.



