ولاية القضارف تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا و11 حالة وفاة، و152 حالة تعاف، مشيرة إلى أن ولاية القضارف سجلت 54 حالة إصابة جديدة، وولاية الخرطوم 36 حالة، و9 حالات بولاية الجزيرة، وحالتين بولاية البحر الأحمر.





وأوضحت الوزارة السودانية فى تقرير لها أن الإحصائيات تؤكد تراجع حالات الإصابة بولاية الخرطوم وارتفاعها بولاية القضارف التي حلت في الصدارة لأول مرة.





وأكدت الوزارة وفق تقريرها التراكمي عن ارتفاع الحالات تراكميا إلى 23100 حالة، متضمنة 1461 حالة وفاة، و13412 حالة تعاف.





وأشار التقرير إلى تسجيل 5 ولايات فقط حالات جديدة من 18 ولاية بالبلاد.





وأوضح التقرير الوبائي أن الفحص المعملى تم في 9 معامل إضافة إلى مراكز العزل بولاية الخرطوم، حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة (783)، فيما بلغ عدد العينات الموجبة (110) بنسبة إيجابية بلغت 14٪ .





وأشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.





ونوهت الوزارة بأن الحالات الموجبة للمسافرين القادمين من الولايات والذين أجروا الفحص في المعمل القومي تسجل للولايات لضمان متابعة المخالطين.



