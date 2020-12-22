للحد من تفشي كورونا.. داليا أيمن تناشد المواطنين منع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت الإعلامية داليا أيمن، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا ، والتي وضعت لها وزارة الصحة، بعض التوجيهات الضرورية ، ومن أهمها منع التجمعات، والتشديد على التباعد الاجتماعي.





ولفتت الإعلامية داليا أيمن ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إلى أنه من الضروري الالتزام بارتداء الماسكات ، خاصة في ظل الانتشار السريع ، للموجة الثانية ، من فيروس كورونا ،قائلة: "أي مكان فيه تجمعات في مكان مقفول هنعتبره غير موجود ".





وكان هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدا تسليم إمدادات طبية بقيمة 500 ألف دولار، مقدمة من الحكومة الكورية لدعم أنشطة مصر في مكافحة كوفيد-19، في إطار الاستجابة التضامنية من جانب كوريا، والتعاون الطبي لمكافحة فيروس كورونا.

وتمت الموافقة على المساعدات الطبية في أغسطس 2020 والتي تشمل 227 نموذج اختبار PCR من Kogene Biotech بقيمة 250 ألف دولار والتي وصلت إلى القاهرة في 14 أكتوبر 2020، فضلا عن أقنعة طبية 223 ألف قناع طبي KF94 و149 ألف قناع طبي KF80 والتى من المقرر أن تصل إلى القاهرة النصف الثاني من ديسمبر 2020.



