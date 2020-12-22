ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للحد من تفشي كورونا.. داليا أيمن تناشد المواطنين منع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
الاعلامية داليا أيمن
الاعلامية داليا أيمن
Advertisements
نورهان رأفت
أكدت الإعلامية داليا أيمن، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة خلال الموجة الثانية لفيروس  كورونا ، والتي وضعت لها وزارة الصحة، بعض التوجيهات الضرورية ، ومن أهمها منع التجمعات، والتشديد على التباعد الاجتماعي.

ولفتت الإعلامية داليا أيمن ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إلى أنه من الضروري الالتزام بارتداء الماسكات ، خاصة في ظل الانتشار السريع ، للموجة الثانية ، من فيروس كورونا ،قائلة: "أي مكان فيه تجمعات في مكان مقفول هنعتبره غير موجود ".

وكان هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدا تسليم إمدادات طبية بقيمة 500 ألف دولار، مقدمة من الحكومة الكورية لدعم أنشطة مصر في مكافحة كوفيد-19، في إطار الاستجابة التضامنية من جانب كوريا، والتعاون الطبي لمكافحة فيروس كورونا. 
 
وتمت الموافقة على المساعدات الطبية في أغسطس 2020 والتي تشمل 227 نموذج اختبار PCR من Kogene Biotech بقيمة 250 ألف دولار والتي وصلت إلى القاهرة في 14 أكتوبر 2020، فضلا عن أقنعة طبية 223 ألف قناع طبي KF94  و149 ألف قناع طبي KF80 والتى من المقرر أن تصل إلى القاهرة النصف الثاني من ديسمبر 2020. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 ملايين دولار مساعدات سعودية لانتشال السودان من فيروس كورونا

داليا أيمن: تسكين 2040 أسرة جديدة بمشروع المحروسة "فيديو"

بشرى سارة.. داليا أيمن: بروتوكول علاج لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا بالتعاون مع كل الدول

وزير المالية: الاقتصاد المصري مستعد لموجة " كورونا الثانية ".. والرئيس طالب بتخصيص مبالغ احتياطية

رئيس "المؤتمر": كلمة السيسي لمواجهة كورونا تاريخية.. وجاءت في توقيت مناسب

خبير أوبئة: ديسمبر ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيلهما.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وسناء جميل

بسبب السلالة الجديدة لكورونا.. قرار قاس من الحكومة البريطانية

هل يتم تأجيلها.. أزمة جديدة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

قبل موقعة النجم الساحلي.. المقاولون العرب ينفي إصابة عماد النحاس بكورونا

أحمد حسن يروي تفاصيل جديدة عن حادث احتراق سيارته ويعلق على ردود فعل المتابعين

مرض خطير يصيب الأطفال بالولايات المتحدة بسبب كورونا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم