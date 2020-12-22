خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانيا

علقت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على توقف رحلات الطيران لعدد من الدول إلى بريطانيا، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لـ فيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر عدوى، ويأتي ذلك بعد أن بدأت دول في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية تعليق السفر مع دولة انجلترا.





وتباينت آراء النواب ، بشأن تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا، إذ رأى بعض النواب ضرورة تعليقها وتجنب حدوث فاجعة جديدة بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، وظهور حالات مصابة بفيروس السلالة الجديدة، فيما رأى البعض الإرتكان إلى الإجراءات الاحترازية في المطارات، وذلك تجنبًا للخسائر الفادحة التي ستنجم عن عملية الإغلاق.





النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، قال إن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، هي الوحيدة المخولة بإصدار أي قرار بشأن تعليق رحلات الطيران مع أي دولة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس الوضع الوبائي ومدى خطورة الفيروس وتطوره وسرعة انتشاره، وكذلك الوضع في الدول المحيطة والدول التي تتعامل معها مصر، وبناء عليه تقرر ما إذا كانت ستوقف الرحلات أم لا.





وأوضح الدكتور عمرو صدقي، في تصريح خاص، أن أي إجراء سيتخذ بشأن فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق برحلات الطيران، تكون عن طريق التواصل من خلال وزارة الخارجية والمنظمات الصحية، مؤكدًا أن مصر تحذو نفس الحذو، وفي حال شعرت الحكومة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بخطورة الوضع، فلن تتوانى مطلقًا عن اتخاذ قرار بإيقاف الرحلات الجوية، لاسيما وأنه تزيد من فرص انتقال عدوى فيروس كورونا.





ولفت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الى أنه حال وجود تحذيرات من وزارة الصحة بضرورة تعليق رحلات الطيران، سوف يتم الامتثال لذلك، على أساس وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا وسرعة انتشار الفيروس.





وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن نأخذ إجراءات استباقية لمواجهة انتشار كورونا "الوقاية خير من العلاج"، ولا يجب أن ننظر إلى أهمية استمرار السياحة، ونتجاهل انتشار الفيروس".





فيما طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، بضرورة تعليق الرحلات مع بريطانيا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الدول قامت بتعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا.





وأضاف النائب محمد عبده، أن صحة المواطن ودرجة السلامة الصحية للبلاد لها الأولوية من عمل أي قطاعات أخرى، ومنها قطاع الطيران، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات مضاعفة لمواجهة انتشار الفيروس.





وقال إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تثير كثير من المخاوف بشأن الوضع الصحي في المستقبل، لاسيما وأن اللقاح الذي تم اكتشافه مؤخرًا ضد كورونا، ليس هناك دراية إذا ما كان يمكن استخدامه ضد السلالة الجديدة أم لا، كما أنه لم تثبت فعاليته أيضا ضد فيروس كورونا قبل تحوره.





وتابع نائب البرلمان ، أن فيروس كورونا متحور، ولذلك يجب أن يتم إصدار قرارات سريعة تتماشى مع الطبيعة التي يكون عليها، على أن تكون تلك القرارات استباقية، ولا ننتظر أن تحدث كارثة أخرى.





اقرأ أيضا:- الكويت تعلق الطيران وتغلق جميع المنافذ البرية والبحرية حتى أول يناير المقبل





على جانب آخر، حذر النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، من تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وذلك على خلفية اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر عدوى بعد أن بدأت دول في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية تعليق السفر مع دولة انجلترا.





وقال النائب حسين خاطر، لـ "صدى البلد"، إن وقف رحلات الطيران يكبد مصر خسائر كبيرة للغاية، على غرار الخسائر التي وقعت أثناء تعليق رحلات الطيران منتصف العام الجاري، حيث تجاوزت الخسائر 7 مليارات جنيه بسبب فيروس كورونا.



