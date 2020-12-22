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أخبار البلد

سد النهضة.. سفارة مصر في بكين تستعرض آخر مستجدات الملف مع الجانب الصيني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
سفير مصر في الصين
سفير مصر في الصين محمد البدري
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محمد وديع
نظمت السفارة المصرية في بكين أمس الاثنين، اجتماعًا افتراضيًا بين الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير "دينج لي" مساعد وزير الخارجية الصيني.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الوفد المصري استعرض آخر مستجدات المفاوضات والجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين في عدة عواصم أوروبية أكدوا لنظرائهم المصريين استعداد دولهم، للانخراط في تقديم حلول فنية، على ضوء خبرات أوروبية سابقة في التعامل مع قضايا الأنهار المشتركة، خاصة في حالات النزاع، التي نشبت بين بعض دول الكتلة الشرقية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وليس فقط في صورة مشاركة الاتحاد الأوروبي كمراقب للمفاوضات، ولكن أيضًا بمشاركة الدول الأوروبية ذاتها.

من جانبه عبر وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، عن خشيته من أن يؤثر النزاع في إثيوبيا على التفاوض حول أزمة سد النهضة لانشغال إثيوبيا بهذا النزاع”. 

وكانت قوات تابعة لإقليم الأمهرا الإثيوبي، التي تدعم حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، وسّعت أيضًا من نطاق نشاطها على الحدود السودانية، مما أدى لوقوع أحداث أخرى في مناطق زراعية متنازع عليها منذ فترة طويلة قرب منطقة حدود عبر من خلالها اللاجئون. و“زادت التوترات وحدثت بعض المناوشات مؤخرًا بين قوات إثيوبية وقوات سودانية”.
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