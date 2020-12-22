سد النهضة.. سفارة مصر في بكين تستعرض آخر مستجدات الملف مع الجانب الصيني

نظمت السفارة المصرية في بكين أمس الاثنين، اجتماعًا افتراضيًا بين الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير "دينج لي" مساعد وزير الخارجية الصيني.





وقال بيان لوزارة الخارجية إن الوفد المصري استعرض آخر مستجدات المفاوضات والجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.





وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين في عدة عواصم أوروبية أكدوا لنظرائهم المصريين استعداد دولهم، للانخراط في تقديم حلول فنية، على ضوء خبرات أوروبية سابقة في التعامل مع قضايا الأنهار المشتركة، خاصة في حالات النزاع، التي نشبت بين بعض دول الكتلة الشرقية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وليس فقط في صورة مشاركة الاتحاد الأوروبي كمراقب للمفاوضات، ولكن أيضًا بمشاركة الدول الأوروبية ذاتها.



