اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

أوضح الدكتور حسام عبد العزيز، استشاري الحمايات وعناية طب الأطفال بمحافظة الإسماعيلية ، أعراض الإصابة بكوفيد 19، خلال الموجة الثانية.









وقال الدكتور حسام عبد العزيز، إنه في حالة الإصابة بعرض واحد من الثلاثين، يدخل الشخص دائرة المصاب بفيروس كورونا المستجد، إلى أن يثبت إيجابيته أو سلبيته للإصابة.









وكشف الأعراض الثلاثين لكورونا في موجته الثانية، وفقا لآخر توصيات منظمة الصحة العالمية، وهي رشح أو احتقان بالحلق أو الأنف، كحة أو عطس، التهاب بملتحمة العين مصاحب للبرد أو غير معروف السبب، ارتفاع بدرجة الحرارة لسبب غير معروف (أعلى من 37.8)، رعشة لسبب غير معروف، صداع لسبب غير معروف، وهن عام بالجسم أو ضعف العضلات، التعب الشديد، صعوبة في التركيز، اضطراب في الذاكرة، تغيرات في المزاج، مشكلة في النوم، تكسير شديد بالجسم، فقد مفاجئ لحاسة الشم أو التذوق، طنين أو وش بالأذن، ضعف أو فقدان بالسمع، قيء أو إسهال غير مفسر، ألم بالبطن غير مفسر، بداية مرض السكري أو ارتفاع مفاجئ بضغط الدم، صعوبة أو ضيق بالتنفس لسبب غير معروف، صعوبة مفاجئة فى البلع لسبب غير معروف، أعراض طفح جلدي مصاحب مع بعض الأعراض السابقة.









وأضاف الدكتور حسام عبد العزيز أ ن هناك أعراضا غير شائعة الحدوث مع كوفيد 19، وهي ألم بالصدر مع ضيق بالتنفس وعرق " ذبحة صدرية"، الإحساس المفاجئ بضربات القلب، فقد مفاجئ للنطق أو الحركة، تشنجات أو أعراض السكتة الدماغية، التعرق الشديد غير المفسر.









وأشار استشاري الحميات، إلى أنه فى حالة الاشتباه بالكوفيد 19 من خلال الأعراض السابقة أو تأكيد الإصابة به من خلال المسحة، هناك علامات خطورة تستدعى استشارة الطبيب، وهي استمرار ارتفاع درجة الحرارة أكثر من ثلاثة أيام، واستمرار الكحة لأكثر من 5 أيام أو زيادة شدتها لدرجة الزرقة أو حدوث نهجان أو ضيق بالتنفس، القيء المستمر الذى لا يستجيب لأدوية، كحة مصحوبة بالدم.











وأوضح أن هناك عوامل خطورة على الشخص المريض، مثل الذين لديهم أمراض مزمنة مثل القلب والضغط و السكري والكلى والكبد والأورام وحساسية الصدر والسمنة ( 35 < BMI ) والحمل، والأشخاص فوق سن الـ 60، أو من يعانون من نقص مناعى أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.









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