ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بجامعة القاهرة.. اليوم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب 2020
Advertisements
مريم عزت
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اكتمال أعداد الطلاب المترشحين للانتخابات الطلابية بالجولة الأولى في كلية الزراعة، وفي جولة الإعادة في كليات: الهندسة، ودار العلوم، والصيدلة، والتمريض، كما أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني في كليات: الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والفرقة الأولى بكلية الحقوق، وبالتالي يكون من حق عمداء الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني تعيين أمناء اللجان ومساعديهم وفقًا للائحة الانتخابات الطلابية. 

اقرأ أيضا : 


ومن المقرر أن تجرى اليوم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات التي اكتمل النصاب القانوني فيها، وتجرى غدًا الأربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

ويتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات غدا الأربعاء الموافق 23/12/2020 ، على أن تتم اجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية.. وتفتح باب تلقي الطعون

1089 طالبا وطالبة يترشحون بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

41 طعنًا بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

اليوم.. انطلاق الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

7 كليات في جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

حكم تأخير الغسل من الجنابة يومين .. أمين الفتوى يوضح

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانيا

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

بعد الغلق.. وزير الصحة الكويتي يتخذ قرارا بشأن عودة العالقين بالخارج

هذا اللقاح فعال مع السلالة المتحورة لـ كورونا .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم