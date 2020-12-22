الأمين العام للصحة النفسية لـ «صدى البلد»: علاج الإدمان ليس إجباريا.. مدخنو السجائر والشيشة مدمنون.. وهكذا نفعل مع المدمنين المصابين بـ كورونا

الدكتورة منن عبد المقصود:

التبغ إدمان بغض النظر عن شكل تناوله

السجائر أو الشيشة إدمان لتواجد صفة الاعتمادية

لا نستخدم الشدة أو العنف في علاج المريض

الإدمان خطر يهدد أي طبقة وأي فئة فى المجتمع

توجد أقسام عزل لمرضى الإدمان المصابين بـ كورونا في مستشفيات









قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، إن الإدمان مرض نفسي يسبب تغيرات معرفية وسلوكية نتيجة الاعتمادية على المواد المخدرة أو الاعتمادية على سلوك مثل القمار.









وأوضحت منن عبد المقصود، فى حوار لـ "صدى البلد"، أن سمات الإدمان تتلخص في كونه مرضا مزمنا يمر المدمن فيه بأعراض انسحاب عند توقفه عن التعاطي، مثل عدم القدرة على الحكم على الأمور بشكل صحيح أو اتخاذ قرارات صحيحة ويكون كل تفكيره في المخدر فقط.









وأضافت أنه بناءً على ذلك، يفقد المدمن دوره في المجتمع كمواطن أو أب أو زوج أو أخ أو طالب بدرس، وبالنسبة للتغيرات السلوكية، تظهر سلوكيات سلبية كثيرة أشهرها العنف اللفظي والجسدي، بالأخص عند عدم حصوله على المخدر، ويستمر في التعاطي بالرغم من الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والمهنية التي من الممكن أن تحدث له.









وأفادت "عبد المقصود" بأنه يوجد علاقة بين تعاطي المخدرات ونسب الجرائم، بشكل كبير، وذلك يرجع إلى انتشار التعاطي وظهور مواد مخدرة جديدة وأهم الأضرار هي أنه يكون خطرا على نفسه وعلى الآخرين لأنه يفقد طريقة التفكير الصحيحة والقدرة على اتخاذ قرارات سليمة، وبالتالي تحدث الأضرار النفسية وتعرضه للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى تناول جرعات زائدة قد تسبب الوفاة ومشاكل صحية خطيرة مثل جلطات الأوردة نتيجة الحقن.









وإلى نص الحوار:





أطلقتم حملة للتوعية من خطر الإدمان "تقدر من غيرها" أكبر حملة لتوعية المراهقين بمخاطر الإدمان.. ما نتائجها؟

حملة تقدر من غيرها، هي حملة موجهة للمراهقين تعتمد على تقديم رسالة توعية موجهة للطلبة في المرحلة الإعدادية والثانوية، حيث يقوم مجموعة من الأطباء والأخصائيين من مستشفيات الأمانة في مختلف المحافظات بالتوجه للمدارس وتقديم التوعية ضد التعاطي والإدمان بصورة مناسبة لهذه المرحلة العمرية وتعتمد على الألعاب الذهنية.











في عام ٢٠١٩ تم تنفيذ الحملة في ١٥ محافظة من خلال زيارة مدارس حكومية، ومعاهد أزهرية وبعض مراكز الشباب في مختلف المحافظات.













هل تعد السجائر بأنواعها إدمانا؟ وما طرق علاجها؟ وهل ينطبق ذلك على الشيشة باختلاف أشكالها؟

التشخيص الطبي هو إدمان التبغ بغض النظر عن شكل تناوله، فبالتالي السجائر أو الشيشة، المهم صفة الاعتمادية أن يكون الإنسان غير قادر على التوقف عنها، ويوجد علاج مكون من علاج معرفي سلوكي وأحيانا دوائي ولا غنى عن العلاجين مع بعضهما.









ما أسرع أنواع المكيفات التي توصل الإنسان إلى الإدمان.؟ وهل إدمان المواد المخدرة له علاج؟

المفاجأة هنا أن النيكوتين أسرع مادة تصل إلى المخ وبالتالي أسرعها إدمانا، وذلك يحس به المدخنون، وعامة الإدمان بجميع أشكاله له علاج يأخذ وقتا لأنه يحتاج تأهيل الإنسان للحياة بدون مواد مخدرة وأنه يستطيع أن يعيش يومه دون الاحتياج للمخدر، لكنه يحدث، وهناك متعافون كثر مازالوا في رحلة تعافيهم واستطاعوا تحقيقه ومازالوا يحققونه.









أكثر الطبقات الاجتماعية المتواجد بها حالات الإدمان والمناطق؟

الإدمان لا يتركز في شريحة أو مكان معين في مجتمعنا، هو خطر يهدد أي طبقة وأي فئة لأن التعرض لهذه المواد أصبح كثيرا، وللأسف توجد سلوكيات غير مقبولة اجتماعيا بشكل ملفت، إلا أن فئة المراهقين الأكثر عرضة لخطر التجربة سواء التدخين أو التعاطي.









سريعا ما يعود المعالج إلى الإدمان مرة أخرى.. ما سبب ذلك؟

الانتكاسة واردة في المرض لكن أسبابها كلها تتلخص في عدم الالتزام بالخطة العلاجية، لأن مريض الإدمان يميل لكسر القواعد والقوالب ويحتاج وقتا للتعود على ذلك، لكن هذا لا يمنع أنه يوجد متعاطون استطاعوا التوقف عن الإدمان من أول محاولة وتكون صعبة لكن ليست مستحيلة.









دائما نسمع عن الشدة والعنف في علاج المدمنين.. هل ذلك جزء من العلاج؟

قطعا لا، وعند تربية أطفالنا يجب البعد عن العنف، فمن المؤكد عند علاج مريض لا يجب أن نستخدم الشدة أو العنف، ولو ذلك حصل يكون في مراكز غير مرخصة وغير قانونية ولا تخضع لرقابة المجلس القومي للصحة النفسية.













ما الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الإدمان وحماية المراهقين؟

مكافحة الإدمان تتلخص في نقطتين هما خفض العرض وخفض الطلب، والأمانة معنية بخفض الطلب، وهو الوقاية والعلاج، فبالنسبة للوقاية نقوم بحملات تستهدف أهم فئة وهي المراهقين من خلال حملة "تقدر من غيرها" بالمدارس.









هل مخدر الحشيش ليس إدمانا وهل له أعراض انسحاب؟

الحشيش مادة مخدرة تسبب الإدمان مثل أي مادة مخدرة أخرى، لكن تختلف المواد في شكل أعراض انسحابها، وبالنسبة للحشيش تكون توترا وقلقا واضطرابا في النوم وعصبية وخنقة وأحيانا فقدان أو زيادة في الشهية.









ماذا تعني أعراض الانسحاب؟

هي الأعراض الناتجة عن توقف المدمن عن تعاطي الماد المخدرة، مما يسبب أعراضا جسدية ونفسية.









هل توجد أزمة مع الستيجما أو الوصمة ضد مرض الإدمان؟

بالطبع ما زالت هناك وصمة للمرض النفسي ككل والإدمان خاصة.









ما هي مراحل خطة العلاج؟

علاج الإدمان ليس إجباريا ولكن يستخدم بالطريقة التحفيزية، وفي بداية العلاج نبدأ من علاج الاعتماد الجسدي وهي فترة الانسحاب وتعتمد على العلاج الدوائي، ثم علاجات الاعتماد النفسي وهي عبارة عن جلسات فردية، وجماعية وتثقيف نفسي.















هل توجد تكلفة علاج على نفقة الدولة؟

لا يوجد علاج لمرضى الإدمان على نفقة الدولة، ولكن توجد تكلفة اقتصادية شهرية تبلغ حوالي 1200 جنيه، أو تكلفة مجانية تتبع الحالات التي تحول عن طريق صندوق مكافحة المخدرات بوزارة التضامن الاجتماعي.













هل توجد أقسام عزل للكورونا بالمستشفى منذ بداية الأزمة للمرضى لديكم؟

توجد أقسام عزل لمرضى الإدمان الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة للنفسية وعلاج الإدمان، في البداية تواصلنا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي قامت بتخصيص دورين كاملين في مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين ومرضى الإدمان المصابين بفيرس كورونا، ثم قمنا بعمل عزل داخل مستشفيات الصحة النفسية وتم تعافي 90 حالة بمستشفى العباسية فقط والعديد من الحالات في المستشفيات الأخرى.









ويتواجد في معظم مستشفياتنا أطباء في جميع التخصصات الطبية مثل الباطنة والجلدية والجراحة والتخدير.









هل توجد تحسينات لرفع مستوى الخدمات العلاجية؟

نعم، يوجد تحسين لرفع مستوى الخدمة، حيث تم لأول مرة إصدار سياسات وإجراءات موحدة لتقديم الخدمة في كل أقسام علاج الإدمان في مستشفيات الأمانة، كما تم وضع برنامج علاجي موحد مبني على الأدلة العلمية ليتم تنفيذه في كل المستشفيات.









هل تم افتتاح عيادات مؤخرا او تم إضافة خدمة جديدة؟

نعم بالفعل، تم مؤخرا افتتاح عيادات متخصصة في تشخيص وعلاج الأمراض المنتقلة عن طريق الدم، وهي الفيروسات الكبدية وفيروس نقص المناعة. وهذه العيادات هي نموذج يتم تطبيقه لأول مرة في المنطقة ككل، وهو توفير خدمة متكاملة لكل مرضى الإدمان تحت سقف واحد.







هل يوجد خط لشكاوي الأهل من طرق معالجة المدمنين؟

نعم، يوجد خط للشكاوى تابع لخدمة الخط الساخن ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠ وتقوم إدارة حقوق المرضى بالرد عليها، وحق المريض مكفول ونتعامل مع الشكاوى بكل جدية ووضوح، ويوجد تعاون مباشر مع بوابة الشكاوى الحكومية، كما نقوم بتحليل كافة الشكاوى والوقوف على أسبابها لتلافيها.









هل توجد أي برامج خاصة لعلاج المراهقين؟

نعم توجد برامج متخصصة لعلاج المراهقين وهو برنامج بالتعاون مع إدارة الأطفال والمراهقين وعلاج الإدمان وتعمل على تعزيز ورفع كفاءة المراهق لرفع المهارات الحياتية ورفع الوعي بنفسه وذاته، ونعمل على رفع الوعي والإرشاد الأسري، كما توجد قوانين خاصة بمعاقبة المدمنين ولكن غير مفعلة.











وقد تم مؤخرا افتتاح قسم لعلاج الإدمان لدى المراهقين في مستشفى حلوان للصحة النفسية.









كم يبلغ عدد المستشفيات التي تتبع الأمانة العامة للصحة النفسية؟

يبلغ عدد المستشفيات التي تتبع الأمانة لدينا ٢٠ مستشفى على مستوى المحافظات، وعلى مستوى القاهرة الكبرى لدينا خمس مستشفيات هي مستشفى العباسية، الخانكة، مصر الجديدة وحلوان ، وبنها.











توجد بالأمانة 4 إدارات عامة، بدءًا من الإدارة العامة للمستشفيات، والإدارة العامة للطب النفسي التخصصي، والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والعديد من الإدارات الأخرى مثل التخطيط والتدريب والعلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية.