رئيس "اقتصادية قناة السويس": تصدير عربات جر كهربائي خلال فترة قريبة

قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز مناخ الاستثمار بمنطقة قناة السويس تكون بمثابة قرارات في غاية الأهمية وخاصة الصناعات التكنولوجيا، حيث أنه كان فرصة جيدة لمناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية خلال فترة 2020_2021، منوهًا بأن تم التوجيه بإيصال التكنولوجيا وجميع الصناعات لتلك المنطقة.





وأضاف محمد يحيي زكى، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج" هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنشيط تلك الصناعات بهذه المنطقة يكون بناءً على تحقيق هدف إحلال الواردات، إضافة إلى وجود صناعات مستجدة داخل المنطقة الاقتصادية، التي تقوم على خدمة إحلال الواردات والناتج القومي المحلي، وحتى إنها تقوم في خدمة جميع المستثمرين.





وأشار "زكي"، إلى أن كان هذا الاجتماع فرصة لإصدار اللوائح والصورة المتعلقة لهذه الاستراتيجية، متمنيا أن يكون للدولة المصرية فرصة لتصدير ودعم العديد من الصناعات في الفترة القادمة، متابعًا أنه فيما يتعلق بإحلال الواردات تقوم الدولة ببذل العديد من الجهد في تنفيذ المشروعات التي تساعد على زيادة نسبة المكون المحلى، نقل المعرفة، وتشغيل العمالة.





وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن الدولة المصرية تستطيع خلال فترة قصيرة على زيادة المكونات المحلية من خلال هذه المشروعات القومية بالمنطقة، فهنا يجتمع زيادة المنتج المحلى، وأيضا المنتج التام في إحلال الواردات، مشيرا إلى أن يجب على الجميع التواؤم مع الظروف الحالية التي تحيط بالعالم.





وأوضح، أنه يجب على الدولة المصرية أن تمتلك الخطوات التي تجعلها ضمن مصاف الدول التي تهتم بتوطين صناعتها والتصدير إلى الإقليم والمناطق الإقليمية، حيث أنه تم بالفعل في اجتماع أمس استعراض 14 قطاع تم دراستهم، مؤكدا أنه أول قطاع تم التركيز علي من قبل الهيئة العامة هو عربات الجر الكهربائي، متابعا أنه تم إنشاء مصنع لتجميع عربات الجر الكهربائي التابعة لمشروعات المترو، التي تقوم بشكل كبير بخدمة الدولة المصرية، حتى إنه يهيئ إلى تصدير هذا المنتج خلال فترة قريبة.