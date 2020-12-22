تعاون الإنتاج الحربي والتنمية المحلية.. أبرز مانشيتات "صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، والقومية ، التي جاءت في عدد اليوم.
وإليكم أبرز تلك العناوين والمانشيتات:
"الأهرام"
الرئيس السيسي : توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص عمل
تعاون بين الإنتاج الحربي و "التنمية المحلية لتطوير موقع تدوير المخلفات المنزلية .
وزير النقل يؤكد الالتزام بالجدول الزمني لرصف الطرق
"الأخبار "
زيادة الفرص الاستثمارية لتوطين التكنولوجيا بمنطقة القناة
"الوفد"
مجلس الوزراء يؤكد سلامة الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية