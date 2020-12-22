ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعاون الإنتاج الحربي والتنمية المحلية.. أبرز مانشيتات "صباح البلد"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
صحف
صحف
Advertisements
نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، والقومية ، التي جاءت في عدد اليوم.

وإليكم أبرز تلك العناوين والمانشيتات: 

"الأهرام" 
الرئيس السيسي : توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص عمل 

تعاون بين الإنتاج الحربي و "التنمية المحلية لتطوير موقع تدوير المخلفات المنزلية .

وزير النقل يؤكد الالتزام بالجدول الزمني لرصف الطرق 

"الأخبار " 
زيادة الفرص الاستثمارية لتوطين التكنولوجيا بمنطقة القناة 

"الوفد"
مجلس الوزراء يؤكد سلامة الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل نقل البرلمان: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة سيكون له دوره في مواكبة مصر للثورة التكنولوجية العالمية

الاتصالات: 42 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مصر.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

لتصنيع سماد عضوي| الانتاج الحربي تؤهل موقع تدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية.. صور

التنمية المحلية: إنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد تدابير الإغلاق ببلاده

حكايات من زمن فات.. كواليس تهريب صلاح ذو الفقار لـ السادات ومشاركته في ملحمة عيد الشرطة

بعد الغلق.. وزير الصحة الكويتي يتخذ قرارا بشأن عودة العالقين بالخارج

نشرة كورونا الفنية.. تعافي صابرين وإصابة مخرج فيلم ماكو بالفيروس

جمعت بين زوجين فى شهر العسل.. تجديد حبس عروس بنها 15 يوما

أحمد عيد عبد الملك يعلق على برنامج عفيفي الجديد على قناة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم