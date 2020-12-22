ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. إحباط في صفوف "عالم الثقافة" بفرنسا بسبب استمرار إغلاق المسارح ودور السينما

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
إغلاق المسارح بفرنسا
إغلاق المسارح بفرنسا
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا أفادت فيه بوجود إحباط في صفوف عالم الثقافة بفرنسا بسبب استمرار إغلاق المسارح ودور السينما.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في مسألة إغلاق دور السينما والمسارح، الذي مددته الحكومة حتى الـ 7 يناير على الأقل للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكانت الحكومة أعلنت شهر يناير من العام المقبل موعدًا لإمكان النظر باتخاذ قرار بإعادة فتح هذه المرافق، وعزت ذلك لأسباب صحية من أجل تجنب التجمعات واختلاط الجمهور، وهو ما أثار غضب "عالم الثقافة" واستغلت الجمعيات ونقابات الفنانين والسينما والمسرح والمتاحف خروج فرنسا، مؤخرا من حالة الحجر الصحي الثاني بعد شهر ونصف من فرض قيود على السفر والتنقل وحظر التجمعات للحد من تفشي الفيروس المستجد، للاحتجاج في كل البلاد، على عدم شمول قرار رفع الحجر الصحي الثاني لقاعات السينما والمسارح.

و أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نشر إستراتيجية فرنسا للقاحات المضادة لكورونا، داعيا إلى زيادة الحذر لا سيما بعد بروز سلالة جديدة من الفيروس.

وبثت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية صورا مباشرة لماكرون خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا للحكومة عبر مؤتمر افتراضي.

وقال ماكرون: "إن فرنسا بحاجة إلى تكثيف يقظتها بشأن وضع كوفيد -19 في البلاد، في ضوء ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة، وقال "كل هذا يظهر مدى تعقيد الفيروس وعدوانيته".

وأعلن ماكرون أن "الأيام القليلة المقبلة ستتميز أيضا بنشر إستراتيجيتنا للقاحات، مشيرا إلى "موعد أوروبي منسق، بعد عيد الميلاد مباشرة، أي في نهاية الأسبوع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرنسا تفتح دور العرض والمسرح 15 ديسمبر

كريسماس بمذاق كورونا.. كيف ستحتفل دول أوروبا بعيد الميلاد في ظل إجراءات الإغلاق؟ مخاوف من انتشار العدوى في التجمعات.. وشوارع القارة العجوز تخلو من الناس للمرة الأولى

إصابة رجل الإليزيه.. كورونا ماكرون يعزل قادة أوروبا

عقب إصابة ماكرون.. نتيجة مسحة كورونا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

عقب مخالطة ماكرون.. رئيس وزراء إيرلندا يقييد تحركاته

عقب مخالطته ماكرون.. نتيجة مسحة كورونا لرئيس الوزراء الأسباني

ترشيحاتنا

سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص في 2021 .. تفاصيل

التعليم لـ صدى البلد : غياب طلاب المدارس الفنية الآن "غلط" .. الدراسة مستمرة حتى 10 يناير

قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته.. إحالة أوراق عامل للمفتي

فى ذكرى رحيلهما.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وسناء جميل

سعر الذهب اليوم 22-12-2020

بعد التطبيع مع 4 دول عربية.. إسرائيل تعلن اتفاقيات جديدة مع هذه البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم