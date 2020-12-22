شاهد.. إحباط في صفوف "عالم الثقافة" بفرنسا بسبب استمرار إغلاق المسارح ودور السينما

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا أفادت فيه بوجود إحباط في صفوف عالم الثقافة بفرنسا بسبب استمرار إغلاق المسارح ودور السينما.





ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في مسألة إغلاق دور السينما والمسارح، الذي مددته الحكومة حتى الـ 7 يناير على الأقل للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت الحكومة أعلنت شهر يناير من العام المقبل موعدًا لإمكان النظر باتخاذ قرار بإعادة فتح هذه المرافق، وعزت ذلك لأسباب صحية من أجل تجنب التجمعات واختلاط الجمهور، وهو ما أثار غضب "عالم الثقافة" واستغلت الجمعيات ونقابات الفنانين والسينما والمسرح والمتاحف خروج فرنسا، مؤخرا من حالة الحجر الصحي الثاني بعد شهر ونصف من فرض قيود على السفر والتنقل وحظر التجمعات للحد من تفشي الفيروس المستجد، للاحتجاج في كل البلاد، على عدم شمول قرار رفع الحجر الصحي الثاني لقاعات السينما والمسارح.





و أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نشر إستراتيجية فرنسا للقاحات المضادة لكورونا، داعيا إلى زيادة الحذر لا سيما بعد بروز سلالة جديدة من الفيروس.





وبثت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية صورا مباشرة لماكرون خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا للحكومة عبر مؤتمر افتراضي.





وقال ماكرون: "إن فرنسا بحاجة إلى تكثيف يقظتها بشأن وضع كوفيد -19 في البلاد، في ضوء ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة، وقال "كل هذا يظهر مدى تعقيد الفيروس وعدوانيته".



