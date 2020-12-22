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حوادث

ضبط 10 آلاف طن زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بقليوب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث شرطة التموين بالقليوبية من ضبط  10 آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب، يقوم بتعبئة تلك الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبرى للشركات العالمية، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.




تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث وشرطة التموين بالمديرية، مفادها وجود مصنع بدون ترخيص بناحية بلقس - دائرة مركز قليوب، لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ويقوم المصنع بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية (توتال total  – موبيل mobil)، بالإضافة إلى الشركات المصرية والمحلية المنتجة في ذات المجال خلافا للحقيقة، ووضعها على المنتج النهائي له تمهيدا لطرحها بالأسواق العامة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وتم ضبط معدات الإنتاج والمواد الخام بإجمالي مضبوطات 10.000 طن زيت محركات وزيت كهرباء، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى، عثرت ربة منزل على طفل رضيع داخل القمامة بجوار مدرسة منارة أبو سعدة بالخصوص بمحافظة القليوبية.


وقال محمد رضوان، أحد أهالي مدينة الخصوص، إن ربة منزل عثرت على طفل رضيع ملقى بالقمامة بجوار مدرسة منارة أبو سعدة.


وأضاف أن ربة المنزل عثرت على الطفل أثناء إلقائها للقمامة، فأخذته وأجرت الكشف الطبي عليه، وجار تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


من ناحية أخرى، تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف غموض العثور على طفل رضيع وسط القمامة وبرودة الجو بمفرده بإحدى الشوارع بمدينة شبين القناطر، وتم نقل الطفل إلى مستشفى شبين القناطر العام لرعايته والبحث عن أهله.
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