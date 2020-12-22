ضبط 10 آلاف طن زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بقليوب

تمكنت مباحث شرطة التموين بالقليوبية من ضبط 10 آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب، يقوم بتعبئة تلك الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبرى للشركات العالمية، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.















تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث وشرطة التموين بالمديرية، مفادها وجود مصنع بدون ترخيص بناحية بلقس - دائرة مركز قليوب، لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ويقوم المصنع بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية (توتال total – موبيل mobil)، بالإضافة إلى الشركات المصرية والمحلية المنتجة في ذات المجال خلافا للحقيقة، ووضعها على المنتج النهائي له تمهيدا لطرحها بالأسواق العامة.



