الصحة: هكذا يتم التعامل مع المدمنين المصابين بكورونا؟ تفاصيل

قالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان إنه تم تخصيص أقسام عزل لمرضى الإدمان الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة للنفسية وعلاج الإدمان، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الدكتورة هالة زايد معالي وزيرة الصحة والسكان والتي قامت بتخصيص دورين كاملين في مستشفى القاهرة الفاطمية لعزل المرضى النفسيين ومرضى الإدمان المصابين بفيرس كورونا، ثم قمنا بعمل عزل داخل مستشفيات الصحة النفسية وتم تعافي 90 حالة بمستشفى العباسية فقط والعديد من الحالات في المستشفيات الأخرى.





وأكدت عبد المقصود في حوار لموقع صدى البلد ان علاج الإدمان ليس إجباريا، ولكن يستخدم بالطريقة التحفيزية، وفي بداية العلاج نبدأ من علاج الاعتماد الجسدي وهي فترة الانسحاب وتعتمد على العلاج الدوائي، ثم علاجات الاعتماد النفسي وهي عبارة عن جلسات فردية، وجماعية وتثقيف نفسي.





وأشارت إلى أنه يتواجد في معظم مستشفيات الأمانة العامة أطباء متخصصون في كافة التخصصات الطبية مثل الباطنة والجلدية والجراحة والتخدير.

وأضافت قائلة: لا يوجد علاج لمرضى الإدمان على نفقة الدولة، ولكن يوجد تكلفة اقتصادية شهرية تبلغ حوالي 1200 جنيه أو تكلفة مجانية تتبع الحالات التي تحول عن طريق صندوق مكافحة المخدرات بوزارة التضامن الاجتماعي.

واختتمت حديثها قائلة: يوجد تحسين لرفع مستوى الخدمة، حيث تم لأول مرة إصدار سياسات وإجراءات موحدة لتقديم الخدمة في كل أقسام علاج الإدمان في مستشفيات الأمانة، كما تم وضع برنامج علاجي موحد مبني على الأدلة العلمية ليتم تنفيذه في كل المستشفيات.