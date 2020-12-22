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رياضة

قبل موقعة النجم الساحلي.. المقاولون العرب ينفي إصابة عماد النحاس بكورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
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محمد السعيد
نفى محمد عادل المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي المقاولون العرب، صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن إصابة عماد النحاس المدير الفني للفريق بفيروس كورونا فيروس المستجد  "كوفيد 19".

وقال محمد عادل في برنامج " مع شوبير" الإذاعي:" ليس صحيحا ما تردد عن إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا، عماد كان متواجدا خلال الأيام الماضية بشكل مستمر للتحضير لمباراة النجم الساحلي، وسيقود الفريق في مباراة اليوم، بشكل طبيعي".

وتابع محمد عادل:" أطالب الجميع بتحري الدقة، قبل نشر مثل هذه الأخبار".

وتابع:" يوجد 7 إصابات بكورونا بين اللاعبين، قبل مواجهة النجم الساحلي".

وتقام اليوم منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية والتى تشهد منافسه شرسه للاندية المصرية للحصول علي اللقب، حيث يلعب فريق المقاولون العرب أمام منافسه النجم الساحلي في تمام الساعة السادسة مساء . 

وكان فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني تأهل الي دور ال32 الاول بعد الفوز علي فريق ارتا سولار بنتيجة 10 اهداف مقابل هدف وحيد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب . 

وتقام مباراة المقاولون العرب امام النجم الساحلي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب ذئاب الجبل 

كما يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا علي منافسه الاتحاد الليبي، ضمن منافسات الدور ذاته من الكونفيدرالية، حيث ستقام المباراة علي استاد السلام بالقاهرة في تمام الساعة السادسة مساء . 
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