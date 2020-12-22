انقلاب سيارتها.. أول متسابقة "رالي" في مصر تكشف أصعب المخاطر التي تعرضت لها..فيديو

قالت يارا محمد شلبي، أول فتاة متسابقة في سباقات "الرالي"، إنها حصلت خلال إحدى المسابقات، على المستوى الثاني، على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذا النوع من السباقات، لا يعرف فيها المتسابقون ، مسار أو طبيعة الطريق .





وأضافت يارا محمد شلبي ، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أنها دائما تشجع البنات على خوض تجارب جديدة ،وقامت بنفسها بتدريب عدد من البنات ، على سباقات "الرالي" .





ولفتت إلى أنه سباقات الصحراء، بها الكثير من المخاطر والمشاكل ، ومن الصعب خوضها ، إلا بعد تمرينات كبيرة .





وأشارت إلى أنها تعرضت لبعض التحديات ، خلال السباقات ، منها ا نقلاب سيارتها على الطريق، موضحة أن سباق الرالي من أصعب السباقات ، في العالم.





وأوضحت أنها تحب التعلم ، والمغامرة ، وحتى وإن كانت لا تمتلك الخبرة الكافية ، لافتة إلى أن التجربة خير معلم .















