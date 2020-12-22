بمشاركة مصر.. انطلاق الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بتونس

انطلقت أعمال الدورة ۳۷ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت شعار "نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي"، برئاسة تونس، وبحضور عدد من وزراء الاسكان والتعمير العرب، وممثلي جامعة الدول العربية.









وأناب الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل اول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق لتمثيل مصر في فعاليات المجلس.









وألقت المهندسة نفيسة هاشم كلمة مصر في افتتاح المجلس، أكدت فيها الجهود المبذولة في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، لا سيما في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والحث على تكاتف الجهود لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العمرانية الحالية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي برزت معها الحاجة إلى رسم تصورات مستقبلية واغتنام الفرص لكي تعود مدننا العربية أقوى فيما بعد الأزمات.









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وأشارت إلى أهمية موضوع المؤتمر الذي يعقد على هامش الدورة ۳۷ للمجلس بتنظيم من الجمهورية التونسية في الفترة ۲ ۲-۳ ۲۰۲۰/۱۲/۲ تحت عنوان "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها"، حيث تبرز أهمية ذلك المؤتمر كونه يعالج واحدة من أبرز القضايا في العالم العربي، وهي قضية تطوير العشوائيات، والتي ظهرت نتيجة النمو الحضري المتسارع، وأكدت على الجهود العربية فى إنشاء العديد من المشروعات السكنية التي تخدم سكان المناطق العشوائية من خلال إمدادها بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات التي تكفل حياة كريمة، وتساهم في رفع جودة الحياة لسكان تلك المناطق.









وأكدت "هاشم" حرص مصر على المشاركة في فعاليات المؤتمر من خلال عرض جهود الدولة في مجال تطوير العشوائيات من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية.









وشددت على قيام مصر منذ عام 2016، وحتى الآن، بالعديد من الجهود في هذا المجال وبالتوافق مع استراتيجية مصر ۲۰۳۰ "مصر بلا عشوائيات"، حيث تم على مدار هذه السنوات تجديد أكثر وتطوير العديد من المناطق العشوائية التى كانت تصنف على أنها مناطق خطرة وغير مؤهلة للعيش، وقد خصصت الدولة ميزانية بالمليارات لتطوير تلك المناطق، ومن المشروعات التي نفذتها الدولة في إطار تطوير العشوائيات "الأسمرات ۱ و۲ و۲ أهالينا - المحروسة 1 و۲ - روضة السيدة - وغيرها"، وقد أثمرت هذه الجهود عن تخليص القاهرة من العشوائيات المنتشرة في أرجاء العاصمة، ووفقا لصندوق تطوير العشوائيات، فإنه بنهاية هذا العام ستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة.









كما استعرضت التقدم المحرز في الدراسة التي تعدها جمهورية مصر العربية بعنوان "أهمية التشريعات الحاكمة لحركة البناء والتشييد في الدول العربية"، والدول التي وافتنا بالتشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة.









وأكدت المهندسة نفيسة هاشم ضرورة مشاركة جميع الدول العربية في تلك الدراسة لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات، وأن يكون للدراسة أثر إيجابي في تطوير التشريعات المنظمة للبناء والوقوف على أوجه القصور فيها، ومن ثم اقتراح حلول لمعالجتها.