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مستشار وزير السياحة الأسبق: الدولة تستهدف الاستثمار في المحميات الطبيعية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
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هاجر إبراهيم
قال وليد بطوطى، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن الاستثمار فى المحميات الطبيعية من قبل الدولة يعد إضافة مهمة للنهوض بالسياحة، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارات والحكومة كفريق واحد ينتج عنه تحقيق إنجازات مهمة، حيث أن السياحة البيئية مهمة جدا ولها محبوها على مستوى العالم.

وأضاف "بطوطى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى الوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم هناك فرصة لرفع كفاءة المناطق ومنها المحميات الطبيعية، بحيث عندما يبدأ الفتح من جديد يكون هناك تنوع فى المنتج الذى يتم تقديمه فى السياحة.

وأكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتأهيل العنصر البشرى بالمحميات الطبيعية،لافتا إلى أن السياحة البيئية مستهدفة من جميع دول العالم ولها محبون كثيرون.

وأشار إلى أنه توجد سياحة البيئية فى محافظات الساحل الشرقى وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية بالفيوم والواحات، مضيفا أن مصر مليئة بالمحميات الطبيعية يمكن الاستفادة منها، كما أن السياحة الداخلية تعتبر الدرع الواقى للدولة المصرية.

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