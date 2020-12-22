جودة التعليم المهني.. سفير كوريا الجنوبية: انطلاقة جديدة للتعاون مع مصر في ظل رؤية 2030

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك أن مصر وكوريا نجحتا في تقوية تعاونهما المشترك على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية وأنهما يستعدان لانطلاقة جديدة في علاقاتهما الثنائية خلال السنوات القادمة.





وقال السفير الكوري، أمس الاثنين، في كلمته خلال احتفالية جامعة بني سوبف باكتمال مرافقها التعليمية إن بلاده منفتحة من أجل المزيد التعاون مع مصر وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والأهداف الإنمائية المستدامة. وأكد أن كوريا ستظل جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري من أجل التغلب على وباء كورونا.





وأكد السفير الكوري على أهمية التعليم المهني في تحقيق التنمية الصناعية السريعة لمصر مشيرًا إلى أن كوريا ستظل شريكًا لمصر من أجل تعزيز جودة التعليم المهني وضمان استدامته.





من جانبه أعرب د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن امتنانه لكافة القائمين على تطوير الجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف تعد الجامعة الأولي بين الجامعات التكنولوجية الثلاث التي تم تأسيسها للتعليم المهني. وأشاد بمستوى التعليم داخل الجامعة والدعم المقدم من كوريا الجنوبية ولا سيما المعامل الحديثة التي بلغت 14 معملًا. وأكد على أهمية الشراكة مع الجانب الكوري للنهوض بالتعليم المهني في مصر.





حضر الاحتفالية د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكوون تشونكي رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج في بني سويف، وأوه يون كيوم، المدير الإقليمي لمكتب كويكا في مصر إلى جانب جمع من البرلمانيين ورئيس جامعة بني سويف ورئيس جامعة النهضة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.





وبالتزامن مع الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة انتهاء تجهيزات معامل الجامعة الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والميكاترونك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الكوري، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الجامعة ووكالة التعاون الدولي الكوري "كويكا" وشركة سامسونج لتوفير منح التدريب الداخلي لطلبة الجامعة داخل مصانع الشركة.





وقال كوون تشونكي، رئيس شركة سامسونج في بني سويف، إن الشركة تسعى إلى خلق قيم شاملة يمكن أن تساهم في مجتمع مستدام، وقال إن مذكرة التفاهم تؤكد رغبتنا في تطوير وتنمية الكوادر المصرية.





وقال المدير الإقليمي لكويكا في مصر إن وكالة التعاون الدولي الكوري "كويكا" بذلت جهودًا دؤوبة لتحقيق كفاءة التعليم المهني في مصر بالشراكة مع وزارة التعليم العالي. وانها ستعمل باستمرار مع الشركاء المصريين والدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.





وتأسست جامعة بني سويف التكنولوجية في عام 2019 بفضل الجهود الهائلة المشتركة من جانب مصر وكوريا لتعزيز التعليم المهني في مصر. وتبذل الجامعة منذ افتتاحها، قصارى جهدها للعمل على تحسين مستوى التعلم لكل من الطلاب والمعلمين من خلال التعاون مع كوريا لتوفير مناهج عالية المستوى ومرافق تعليمية بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.