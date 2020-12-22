ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بداية من الخميس.. القنصلية السعودية بلوس أنجلوس تغلق أبوابها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
السفارة السعودية
السفارة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت القنصلية السعودية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية قرارا بإغلاق أبوابها أمام الزائرين اعتبارًا من يوم الخميس 24 / 12 / 2020، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021. 

ووفق ما ذكرت صحيفة تواصل السعودية فقد أعلنت القنصلية السعودية على أن الإثنين 04 / 01 / 2021 هو بداية استئناف العمل في القنصلية. 

وأشارت القنصلية عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أنه يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642 في الحالات الطارئة  خلال فترة الإغلاق. 

وكانت السفارة السعودية في واشنطن، في وقت سابق، قد أغلقت أبوابها في الإجازات الرسمية بالولايات المتحدة، بمناسبة عيد الشكر خلال يومي 26 و27 نوفمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم