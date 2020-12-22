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منوعات

أحمد حسن يروي تفاصيل جديدة عن حادث احتراق سيارته ويعلق على ردود فعل المتابعين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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القسم الميداني
نشر اليوتيوبر أحمد حسن بثا مباشرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يروي فيه تفاصيل حريق سيارته.


وأكد اليوتيوبر أحمد حسن أن أسرته بخير، ولولا أن نبهه أحد المارين على الطريق بوجود دخان شديد يخرج من سيارته لاختلفت الأوضاع.


وأعرب عن استغرابه من بعض التعليقات التي جاءت إليه، حيث قلل البعض من حزنه، مؤكدًا أنه من حقه أن يحزن على سيارته التي طالما حلم بشرائها، ولا يعلم سبب حريقها الذي وقع عليه بشكل مفاجئ.


وكشف أحمد حسن أن سيارته جديدة موديل 2020، وثمنها يقدر بمليون جنيه، ونشر فيديو آخر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  لاندلاع الحريق بها مؤكدًا صدمته من الواقعة التي حدثت في الساعات الأولى من صباح أمس.


والجدير بالذكر، أنه مؤخرا افتتح مطعم باسم ابنته ايلين، وحرص على أن يكون اللوجو صورة ابنته، وارتدت زينب الحجاب، وأكد أحمد حسن على منع ظهور ابنته معهم في الفيديوهات خاصة بعد تفاصيل أخر واقعة لهم.

حيث ذكر أحمد: «الفترة الجاية مش هتشوفوا معانا أيلين تاني أبدًا، وبعتذر لده لكن الموضوع مش بأدينا، عشان محدش يسأل عن ده تاني الفترة الجاية».

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعى بالتحقيق مع والدَى الطفلة إيلين المدعوين أحمد وزينب؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادى، بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما لطفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

https://www.facebook.com/AhmedHas0san/videos/426582092041523/
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