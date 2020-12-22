أول متسابقة رالي في مصر: أعمل مهندسة والسباقات لا تؤثر على عملي.. شاهد

قالت يارا محمد شلبي، أول فتاة متسابقة في سباقات "الرالي"، إن تدريبات سباقات "الرالي" ليس لها مدة محددة، وهي تختلف من شخص لآخر، موضحة أنها تعلمت من أول أو ثاني مرة.









وأضافت يارا محمد شلبي، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنها دائما تشجع البنات على خوض تجارب جديدة، وقامت بنفسها بتدريب عدد من البنات على سباقات "الرالي".









ولفتت إلى أنها تعمل مهندسة، ورياضة "الرالي" لا تؤثر على عملها إطلاقا، مشيرة إلى أن "داكار" أصعب سباق رالي في العالم، وتتمنى أن تشارك فيه.







