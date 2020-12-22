رئيس هيئة الاستثمار: تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين بأسوان

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حيث بحثا سبل التيسير على مستثمري المحافظة فيما يتعلق بتذليل التحديات أمام مشروعاتهم الاستثمارية القائمة وخططهم التوسعية.





وتطرق اللقاء إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلال المزايا النسبية للمحافظة بما يتفق مع طبيعة الأنشطة الاستثمارية الملائمة لها.





وفي سياق متصل، عقد المستشار محمد عبد الوهاب واللواء أشرف عطية، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بمحافظة أسوان بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من اللقاء تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة وكذلك وضع خططهم التوسعية موضع التنفيذ، وحل أي تحديات قد تواجههم بشكل عاجل وفوري، وتنفيذ المقترحات التي من شأنها النهوض بالاستثمارات بالمحافظة.





وقال عبد الوهاب إن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على حالة الاستثمار، بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار تولي اهتماما كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار بمحافظة أسوان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها ودعم الأفكار الاستثمارية الواعدة.



