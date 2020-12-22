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أخبار البلد

في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديرى وأمناء مخازن الصرف، لتكريمهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط.

وأوضح محمد عبد العاطى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لـ 408 مخازن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لـ 450 مستخدما على مستوى جميع جهات الوزارة.


ووجه وزير الموارد المائية والري بتطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.


جدير بالذكر أنه وفي ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة"، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف
في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف
في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف
في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف
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