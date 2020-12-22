في إطار التحول لـ الرقمنة.. وزير الري يُكرم عددا من مسئولى المخازن بهيئة الصرف

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديرى وأمناء مخازن الصرف، لتكريمهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط.





وأوضح محمد عبد العاطى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة لـ 408 مخازن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لـ 450 مستخدما على مستوى جميع جهات الوزارة.









ووجه وزير الموارد المائية والري بتطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.







