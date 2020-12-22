الكمامة أسلوب حياة.. استشارى حساسية يحذر: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارا وخطورة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن معظم الفيروسات التنفسية بما فيهم الفيروسات التاجية ومنها كورونا والأنفلونزا من طبيعتها التحول، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا معرض أن يحدث منه تحول جيني وحدث سلالة أخرى.





وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن مشكلة السلالة الجديدة من كورونا أنها بالفعل أكثر قدرة على الانتشار، موضحًا أن الإصابات الآن في العالم ومصر يطلق عليها الأسرة الواحدة، إلا أنه حتى الآن لا يوجد ما يثبت أن الفيروس أكثر قدرة على الانتشار فقط أو الفتك أو قوته زادت أو قلت.





وتابع أن فيروس كورونا الجديد أكثر قدرة على الانتشار، خاصةً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن الأسرة الواحدة يكون بها تفاوت في الأعراض، حيث يوجد ما لا لديه أعراض نهائيا وأشخاص لديهم أعراض بسيطة وآخرون يحملوا أعراض شديدة.





وأكد أن الحل حتى لأن للوقاية هي الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، متابعًا: "الكمامة هي أسلوب حياة في الفترة القادمة".





وأشار إلى أن السلالات الجديدة الموجودة تعتبر سلالات متحورة من السلالات الموجودة، مضيفا إلى أنه من المفترض عندما تنتقل السلالات من جسد لجسد أن تضعف، إلا ان كورونا يعتبر فيروس لا يوجد له كتالوج