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أخبار العالم

على متنها كبير مستشاري ترامب.. وصول أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل إلى الرباط

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
اول رحلة طيران مباشرة
اول رحلة طيران مباشرة بين المغرب وإسرائيل
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محمود نوفل
أعلنت صحيفة "الأيام" البحرينية عن وصول أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل على متنها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.


وأفادت الصحيفة البحرينية بأنه من المقرر أن تشهد زيارة المسئول الأمريكي للرباط مباحثات مع عدد من المسئولين المغاربة، حيث سيتوسط توقيع المغرب وإسرائيل على اتفاقيات ثنائية تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد وقطاعات أخرى تعود بالمصلحة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.


وذكرت الصحيفة أن زيارة كوشنر للمغرب هذه المرة تعد هي الزيارة الثانية له في أقل من سنتين.


وكان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، أمس الاثنين، قال إن قرارت ترامب قادت إلى السلام.


وأوضح كوشنر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنقل تحياتي إلى العاهل المغربي على قراره الشجاع والتاريخي الذي اتخذه بخصوص السلام".


وأضاف خلال تصريحاته: "ثمار السلام ستبقى لسنوات طويلة".
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