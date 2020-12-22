ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وسط إجراءات احترازية.. استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
وسط اجراءات احترازية مشددة يشهد البهو الفرعونى لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضو،وخصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.

وشهد اليوم الأول لاستقبال النواب، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.

كما تم تزويد البهو بعدد كبير  من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية،وتجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ، وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير.

وشملت الإجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت  قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس تكليفات بتخصيص قاعة ٢٥ يناير وقاعة الاجتماعات الملحقة بها للإعلاميين لإجراء الحوارات الصحفية مع النواب الجدد كما تم إعداد بوفيه لاستقبال  النواب  والإعلاميسن فى ضوء حفل استقبال النواب الجدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النواب يستعد لجلسته الأخيرة قبل انعقاد البرلمان الجديد.. واستخراج كارنيهات الأعضاء الجدد في يناير

النواب يستعد لجلسته الأخيرة قبل انعقاد البرلمان الجديد.. غدا

النواب يستعد لجلسته الأخيرة قبل انعقاد البرلمان الجديد.. اليوم

أمين البرلمان: استخراج كارنيهات عضوية النواب الجدد بداية يناير

بسبب كورونا.. النواب يدرس إصدار بطاقات العضوية للأعضاء الجدد على عدة أيام

الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن الجدول الزمني لاستقبال الأعضاء الجدد

ترشيحاتنا

أحمد حسن يروي تفاصيل جديدة عن حادث احتراق سيارته ويعلق على ردود فعل المتابعين

حكم ظهور قدم المرأة من الصندل

تفاصيل جديدة حول إصابة مديرة أعمال أنغام بـ كورونا.. والفنانة تكشف وضعها الصحى

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس