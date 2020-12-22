وسط إجراءات احترازية.. استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب

وسط اجراءات احترازية مشددة يشهد البهو الفرعونى لمجلس النواب استعدادات مكثفة لاستقبال الأعضاء الجدد عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضو،وخصصت الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد.





وشهد اليوم الأول لاستقبال النواب، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا.





كما تم تزويد البهو بعدد كبير من زجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية،وتجهيز الحقائب البرلمانية للنواب الجدد ، وفقا للكشف النهائى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ،وذلك بهدف التيسير على النواب لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب فى وقت قصير.





وشملت الإجراءات الاحترازية ايضا تزويد كافة بوابات دخول البرلمان بالعاملين بالقطاع الطبى ،ووضعت الأمانة العامة للنواب عددا من الإجراءات الاحترازية شملت قياس درجة الحرارة ،وتزويد كافة المتواجدين داخل حرم المجلس بالكمامات الطبية.



