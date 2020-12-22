ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاجر أحمد توجه رسالة مهمة لمتابعيها: حافظ على هدوئك ثم فاجئهم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
Advertisements
ندى فكرى

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».


وعلقت هاجر أحمد على الصورة قائلة: "ابق قويًا، حافظ على هدوئك، ثم فاجئهم عندما لا يتوقعون ذلك".


يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.


وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.


مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.


وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


وتشتهر هاجر أحمد بدورها في مسلسل "حكايات بنات"، مع نخبة من الفنانين الشباب منهم : ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، و أسماء جلال، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، ومحمد إبراهيم.


المسلسل من تأليف: ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على، والكتابة للناقد أحمد شوقي، و إخراج مصطفى أبو سيف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاجر أحمد تتألق في صورة جديدة عبر إنستجرام

بإطلالة شتوية.. هاجر أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بملابس الغوص.. هاجر أحمد تخطف الأنظار.. صورة

بإطلالة جذابة.. هاجر أحمد تتألق بفستان أبيض على متن يخت

لا يمكنني الاستسلام.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة رياضية

بإطلالة جذابة ... هاجر أحمد تخطف قلوب جمهورها في أحدث ظهور .. شاهد

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد شرير الشاشة العربية محمود المليجي.. حياة مليئة بالأسرار العاطفية

بعد استدعاء سفراء دول أوروبية.. روسيا تتوعد برد حاسم على العقوبات ضدها

عقوبتها تصل إلى 5 سنوات.. نجدة الطفل: فيديوهات محمد وبسنت تحتوى على ألفاظ لا تليق ..فيديو

بشرى سارة.. لقاح فايزر ومودرنا يحمي من سلالة كورونا الجديدة

سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص في 2021 .. تفاصيل

ظاهرة لم يشاهدها جاليليو.. العالم يتابع الاقتران الأعظم بين زحل والمشترى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس