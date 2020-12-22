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محافظات

تسليم كل شاب 5 أفدنة..بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي في الوادي الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أطلق المهندس عبد الحكم جبالي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط باالوادي الجديد، إشارة البدء لتشغيل مشروع الظهير الزراعي  والذي تنفذه جمعية تنمية البرابخ  بالوادي الجديد ويرافقه  محمد منصور سيد رئيس مجلس إدارة الجمعية وكلا من المهندس  بشندي شلبي رئيس الوحدة المحلية لقري أولاد عبدالله والمهندس عمار منصور رئيس الوحدة المحلية لقري تنيدة وبحضور لفيف من الشباب المنتفعين.

وأشاد رئيس المركز بالجهد المبذول من إدارة الجمعية والتي  قامت بحفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية  لمساعدة الشباب  في توفير فرص عمل والحد من البطالة.
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من جانبه أكد محمد منصور رئيس مجلس ادارة  الجمعية، أنه سيتم تسليم كل منتفع 5 افدنه  مستصلحة لزراعتها  طبقا للبروتوكول الموقع  بين الجمعية ورئاسة مركز بلاط، موضحا أنه سيتم تسليم الارض للشباب  لتشغيل المرحله الاولي من المشروع، وبعد ذلك سيتم البدء في تشغيل المرحلة الثانية بعد توفير الموارد المالية  المخصصة لذلك. 
  
وكانت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، قد نفذت  مشروع الظهير الزراعى  فى 4 مناطق بواقع 3 قرى ومدينة بلاط .

واكد  رئيس المركز أن المشروع جرى تنفيذه فى مدينة بلاط بعد أن تولى الشباب القائم على تنفيذ المشروع حفر بئر جوفي.

وأضاف جبالى أنه جارى تجهيز مساحة الأرض المخصصة لهم تمهيدًا لاستصلاحها وزراعتها، بينما جرى تنفيذ المشروع فى4 قرى هي"  البرابخ باولاد عبدالله  - البشندى – مرزوق" حيث جرى حفر الآبار وتركيب محطات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار فى قرى البشندى والبرابخ بأولاد عبد الله. بينما يستعد الشباب لحفر جوفى وتجهيز الأرض لتنفيذ المشروع فى قرية مرزوق.

وأوضح عبد الحكم، أن مشروع الظهير الزراعى بمركز بلاط ينفذ على مساحة 1000 فدان، جرى توزيعهم على المناطق الأربعة التى ينفذه بها بواقع 250 فدانا لكل منطقة.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط،  قد دشن في ديسمبر 2017، مشروع الظهير الزراعي، وهو عبارة عن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح عدد من شباب كل قرية ضمن المبادرة بما لا يقل عن 200 فدان يجرى تقسيمها على نحو 40 شابًا من شباب الخريجين على أن يكونوا ضمن هيكل تنظيمى فى شركة مساهمة ومشهرة فعليا، ويمكن أن تصل مساحة الأرض حتى 1000 فدان حسب احتياج شباب كل قرية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من غير العاملين من شباب الخريجين.

تسليم كل شاب 5 أفدنة..بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي في الوادي الجديد
تسليم كل شاب 5 أفدنة..بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي في الوادي الجديد
تسليم كل شاب 5 أفدنة..بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي في الوادي الجديد
تسليم كل شاب 5 أفدنة..بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي في الوادي الجديد
تسليم كل شاب 5 أفدنة..بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي في الوادي الجديد
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