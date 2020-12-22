الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يبحث عن الوصافة أمام فيورنتينا





ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء مؤقتا إلى وصافة الكالتشيو.





في المقابل يطمح فريق فيورنيتينا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري في مباراة اليوم، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوك.





وأهدر فريق فيورنتينا 28 نقطة في مسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن، حيث خاض 13 مباراة فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 6 لقاءات.





كان يوفنتوس تفوق على بارما 4 - 0 في الجولة الماضية بمسابقة الدوري الإيطالي، بينما تعادل فيورنيتنا مع هيلا فيرونا 1 - 1.





يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، انتهت بفوز اليوفي بثلاثة أهداف دون رد.





ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما فيورنتينا في المركز الـ 16 بـ 11 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، كروتوني مع بارما في تمام السابعة والنصف مساء.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في المدرجات.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فيورنتينا اليوم، الثلاثاء، في العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإيطالي.