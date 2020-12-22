رائدات عالميات ساهموا في رقي العلوم الطبيعية.. شاهد

استعرض برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" انفوجرافا، لبعض السيدات ، بالعالم الذين اسهموا في بعض العلوم ، ومنهم العالمة "هنريتا ليفيت ، وهي متخصصة في الفلك ، وبفضلها توصل علماء الفلك لمدى بعد النجوم ، من خلال توصلها لأنواع جديدة من النجوم.





والعالمة الأخرى ، هي "بيسي كولمان" ، وهي أول أمرأه أمريكية ، من أصول إفريقية ، تحصل على رخصة طيران دولية .





إلى جانب الملحنة "دافني أورام" ، وهي أول ملحنة سيدة ، ورائدة الموسيقى الالكترونية .





وعلى نفس السياق ، كان لبعض السيدات المصرية إسهامات عظيمة ، وضربت نساء مصر مثالا في الإرادة والعزيمة، حيث كافحن للعمل وإثبات مهاراتهن في تولي المناصب تماما كالرجال، فسجل التاريخ العديد من الشخصيات المصرية الرائدة في مجالها، فلم يتركن مجالا بداية من القرن الماضي إلا وظهر فيه مجهودهم





ويرصد "صدى البلد" احتفالا باليوم العالمي للمرأة حكايات نجاح لمصريات رائدات. مثال : هدى شعراوي رائدة تحرير المرأة في مصر والعالم العربي، افتتحت أول مدرسة عامة للبنات في عام 1910، وبعدها بعامين نظمت وقادت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني، ثم أسست اتحاد المرأة المصرية عام 1923، وتولت رئاسته حتى وفاتها.



















