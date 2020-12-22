أمين النواب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل اليوم الأول للأعضاء الجدد داخل البرلمان

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن النواب سوف يتسلمون، اليوم الثلاثاء، البطاقات مطبوعة ولكن سوف يقومون بإجراءات مطولة كما كان يحدث من قبل، موجهًا الشكر لحزب "مستقبل وطن" لمساعدة فى استكمال بيانات النواب، لاستكمال طبع بطاقات الأعضاء.









وأضاف الأمين العام، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم اليوم تسليم الحقيبة البرلمانية متضمنة التابلت ولائحة المجلس ونسخة من الدستور.









وأكد أنه "لم يتم تحديد موعد الجلسة الأولى، حيث يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ونحن فى انتظار القرار"، لافتا إلى أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى 10 يناير 2016، وبالتالي تنتهي مدته يوم 9 يناير القادم، ونحن فى ترقب لقرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد".







