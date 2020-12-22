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برلمان

أمين النواب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل اليوم الأول للأعضاء الجدد داخل البرلمان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي ، الأمين العام لمجلس النواب
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ماجدة بدوي
قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن النواب سوف يتسلمون، اليوم الثلاثاء، البطاقات مطبوعة ولكن سوف يقومون بإجراءات مطولة كما كان يحدث من قبل، موجهًا الشكر لحزب "مستقبل وطن" لمساعدة فى استكمال بيانات النواب، لاستكمال طبع بطاقات الأعضاء.


وأضاف الأمين العام، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم اليوم تسليم الحقيبة البرلمانية متضمنة التابلت ولائحة المجلس ونسخة من الدستور.


وأكد أنه "لم يتم تحديد موعد الجلسة الأولى، حيث يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ونحن فى انتظار القرار"، لافتا إلى أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى 10 يناير 2016، وبالتالي تنتهي مدته يوم 9 يناير القادم، ونحن فى ترقب لقرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد".


أما بالنسبة للأعضاء المعينين، فقال الأمين العام المستشار محمود فوزي، إنه طبقا للدستور والقانون فصاحب الحق  فى التعيين هو رئيس الجمهورية، بالوقت والطريقة والكيفية التى يراها رئيس الجمهورية، ونصف عدد المعينين من النساء والنصف الآخر من الرجال، ومؤسسة الرئاسة هي صاحبة القرار.
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