ورشة لتفعيل تطبيق متطلبات الأيزو 17025 بمعامل محطات مياه الشرب بالمنيا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ورشة تدريبية بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية (IWSSTA) وبالتنسيق مع قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بحضور 22 كيميائي، لتأهيل 6 معامل للحصول علي شهادة الايزو 17025.





وقال المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن هذا الاعتماد يطبق لأول مرة بالمعامل الفرعية بمراكز مطاي وسمالوط وأبو قرقاص والمنيا والمعمل المركزي للمياه والمعمل المركزي لتحاليل مياه الصرف الصحي والصناعي.

وتابع أن الحصول على الشهادة يتم علي أربعة مراحل، وتشمل هذه المراحل: المرحلة الأولي متطلبات الجودة بالمعامل، والمرحلة الثانية متطلبات نظام الإدارة بالمعامل، والمرحلة الثالثة وهي المرحلة الفنية وتشمل مراجعة طرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج، والمرحلة الرابعة تشمل المراجعة الداخلية والاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).





وأشار إلى أن الحصول علي شهادة الاعتماد الايزو، يضمن سلامة التحاليل ومطابقتها للمعايير الدولية؛ حيث تكون نتيجة الاختبار فى المعامل الحاصلة على ذات الشهادة واحدة فى أى مكان العالم.





وأكد الشهاوي أن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من اجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، فى ظل تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.