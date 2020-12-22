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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
جونسون
جونسون
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عبدالحكيم أبو علم
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد، الأربعاء، أمام سونيديب في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال أفريقيا.


وحرص كيفن جونسون، المدرب العام، على التواصل مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي منعته إصابته بفيروس كورونا من التواجد مع البعثة للتباحث حول خطة اللعب ونقل كل المعلومات له.


واتفق الثنائي في وجود سامي قمصان، المدرب المساعد، خلال اجتماع جري عبر تقنية الفيديو، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الغد.


ويضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد شريف ومحمود كهربا وجيرالدو وصلاح محسن.
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