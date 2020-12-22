ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف.. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن وضع حجر أساس الجامعة الأهلية ببني سويف كان حلم بالنسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولأبناء المحافظة كلها.

وأضاف الدكتور منصور حسن ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه أمس كان أول يوم لوضع أول حجر أساس للجامعة الاهلية بتشريف وزير التعليم  العالى واللواء أحمد فهمى من الهيئة الهندسية ، إلى جانب وجود نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف ، إلى أن الجامعة الأهلية حكومية من مميزاتها احتوائها على كليات غير نمطية وبينية والهدف منها تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل داخل المحافظة، منها برامج خاصة بالطب والعلاج الطبيعى وعلوم الإدارة والتحول الرقمى، إضافة إلى كليات التصنيع الغذائي والثروة الحيوانية .

وتابع  رئيس جامعة بنى سويف، أن هناك كليات ببرامج متعددة مثل الهندسة أو العلوم والتراث والثقافة ، بالإضافة إلى أن البرامج الاهلية برامج متخصصة بينية غير نمطية بالجامعات الحكومية .

وأكد  رئيس جامعة بنى سويف، أن اليوم بدأنا العمل فى الجامعة الاهلية لبنى سويف ، بتوجهات الرئيس يتم العمل فى شهر 10 القادم فى كل أو بعض الكليات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعى ببنى سويف لمواجهة تقلبات الطقس

رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"

رئيس جامعة بني سويف: نتطلع لقانون جديد للجامعة الأهلية واستحداث برامج متميزة

رئيس جامعة بني سويف: الجامعة الأهلية ستكون قبلة لجميع الطلاب من مختلف المحافظات

مسابقة تنافسية لبرامج غير نمطية ومتميزة لجامعة بنى سويف الأهلية

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي

ترشيحاتنا

مش شجاعة.. شاهد هانى الناظر يحذر من استخدام المياه الباردة فى الشتاء

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

الصلح خير.. إجراءات التصالح والتنازل عن محضر أو دعوى قضائية

جمعت بين زوجين فى شهر العسل.. تجديد حبس عروس بنها 15 يوما

عقوبتها تصل إلى 5 سنوات.. نجدة الطفل: فيديوهات محمد وبسنت تحتوى على ألفاظ لا تليق ..فيديو

في ذكرى رحيل سناء جميل .. زوجها كاد أن يشهر إسلامه بسببها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس