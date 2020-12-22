وضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف.. شاهد

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن وضع حجر أساس الجامعة الأهلية ببني سويف كان حلم بالنسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولأبناء المحافظة كلها.





وأضاف الدكتور منصور حسن ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه أمس كان أول يوم لوضع أول حجر أساس للجامعة الاهلية بتشريف وزير التعليم العالى واللواء أحمد فهمى من الهيئة الهندسية ، إلى جانب وجود نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس.





وأشار رئيس جامعة بنى سويف ، إلى أن الجامعة الأهلية حكومية من مميزاتها احتوائها على كليات غير نمطية وبينية والهدف منها تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل داخل المحافظة، منها برامج خاصة بالطب والعلاج الطبيعى وعلوم الإدارة والتحول الرقمى، إضافة إلى كليات التصنيع الغذائي والثروة الحيوانية .





وتابع رئيس جامعة بنى سويف، أن هناك كليات ببرامج متعددة مثل الهندسة أو العلوم والتراث والثقافة ، بالإضافة إلى أن البرامج الاهلية برامج متخصصة بينية غير نمطية بالجامعات الحكومية .



