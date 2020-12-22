عضو المكتب العلمى للأمين العام للآثار: لدينا واحد من أفضل أقسام الترميم فى العالم

كشف محمد رؤوف بدران، عضو المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تناقص عدد البعثات الأجنبية للآثار بمصر الآن ، بسبب جائحة كورونا، منوها إلى أن البعثات العاملة الأن معظمها مصرية ويترأسها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، الذى استطاع أن يحقق نجاح دولى ومحلى.





وأضاف محمد رؤوف، خلال حواره فى برنامج" هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، يوجد جيل كامل من الأثريين الآن بمصر، تعلموا على أيدى الأثريين الأجانب، الذين كان لهم دور كبير فى البحث عن الأثار المصرية، لافتا إلى أن الدكتور زاهى حواس ساهم في تعليم جيل كامل، يقوم بالعمل حاليا مع البعثات الأجنبية.





وأشار"رؤوف"، إلى أن الدكتور مصطفى وزيرى استطاع تشكيل أكثر من فريق فى البحث والإكتشافات الأثرية، مضيفا أن هذا المجال يشهد اكتشافات جديدة يوميا، حيث شهدت منطقة سقارة اكتشافات أثرية على أيادي مصرية خالصة، قائلا"لدينا واحد من أفضل أقسام الترميم فى العالم للتعامل مع الإكتشافات بـ أماكنها" مضيفا أن رحلة البحث بتلك المنطقة تبدأ بإختيار الموقع اولا، واختيار الفريق، ومن ثم اختيار الآليات التى يتم العمل بها، ويقف مشرفين أثار على أيدى العمال أثناء عملهم.





وأكد عضو المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المكان التى تم العمل والبحث به فى منطقة سقارة كان بمثابة تل كبير، حيث وصل ارتفاعه إلى 9 متر، لافتا الي انه تم اكتشاف عام 2018 مقبرة كاهن يدعى "وحتى" من عصر الدولة القديمة 2500 قبل الميلاد، ومازالت حتى الأن تحتفظ تلك المقبرة بـ نقوشها وألوانها، وكأنما تم العمل بها منذ فترة قليلة.







