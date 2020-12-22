بشكل نهائي وسلمي.. إثيوبيا تعلن حل القضايا الحدودية مع السودان

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق بين الخرطوم وأديس أبابا على حل القضايا الحدودية بشكل سلمي ونهائي، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة، في نبأ عاجل لها.





وكان الجيش السوداني قد أعلن،أمس الاثنين، تقدمه في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة المتاخمة للحدود مع اثيوبيا، وسيطرته على منطقة خورشيد، آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا؛ وذلك لأول مرة منذ 20 عاما.





وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإثيوبية، طوال فترة الـ26 عاما الماضية.





وكان قد قتل قائد عسكري سوداني وثلاثة آخرون، إضافة إلى جرح نحو 27 ، الثلاثاء الماضي، إثر كمين نصبه جيش وميليشيات إثيوبية على مجموعة من الجيش السوداني في منطقة حدودية.





وفور وقوع الاشتباك غادر البرهان ورئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة إلى المنطقة الشرقية، حيث أشرف البرهان ولمدة ثلاث أيام على تقدم الجيش لاستعادة مناطق أخرى، بعد تعزيزه بإمدادات برية وجوية لمواجهة الاعتداءات الإثيوبية.