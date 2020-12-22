بسبب السلالة الجديدة من كورونا.. لجنة السياحة بالبرلمان تطالب بتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.. ونائب يتحفظ: سنتعرض لخسائر اقتصادية فادحة

سياحة النواب: وقف الرحلات مع بريطانيا حسب الحالة الصحية

قبل وقوع الكارثة.. نائب يطالب بوقف رحلات الطيران إلى بريطانيا

برلماني: وقف الرحلات مع بريطانيا سيؤدي لخسائر فادحة









طالب عدد من النواب باتخاذ إجراءات بشأن رحلات الطيران من وإلى بريطانيا بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وتعليق عدد من الدول الرحلات إليها، منها حكومة السودان، التي أعلنت أمس، الاثنين، تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر، ويوم السبت، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد، بما في ذلك لندن، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف جميع حالات COVID-19 الجديدة نتجت عن سلالة من فيروس كورونا المتحور الذي يمكن أن ينتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة بشكل أسرع.









وقامت إيطاليا، حيث تم اكتشاف السلالة المتحولة بالفعل في أحد العائدين من المملكة المتحدة، بتعليق جميع الوافدين من مطارات المملكة المتحدة وحظرت دخول الأشخاص الذين لديهم سجل سفر في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.









كما علقت عدد من الدول العربية رحلاتها مع بريطانيا ومنها الأردن وتونس والجزائر والكويت والسعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى دول الهند وروسيا والنرويج.









بداية، قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، هي الوحيدة المخولة بإصدار أي قرار بشأن تعليق رحلات الطيران مع أي دولة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس الوضع الوبائي ومدى خطورة الفيروس وتطوره وسرعة انتشاره، وكذلك الوضع في الدول المحيطة والدول التي تتعامل معها مصر، وبناءً عليه تقرر ما إذا كانت ستوقف الرحلات أم لا.









وأوضح الدكتور عمرو صدقي، في تصريح خاص، أن أي إجراء سيتخذ بشأن فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق برحلات الطيران، تكون عن طريق التواصل من خلال وزارة الخارجية والمنظمات الصحية، مؤكدًا أن مصر تحذو نفس الحذو، وفي حال شعرت الحكومة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بخطورة الوضع، فلن تتوانى مطلقًا عن اتخاذ قرار بإيقاف الرحلات الجوية، لاسيما وأنه تزيد من فرص انتقال عدوى فيروس كورونا.









ولفت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أنه حال وجود تحذيرات من وزارة الصحة بضرورة تعليق رحلات الطيران، سوف يتم الامتثال لذلك، على أساس وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا وسرعة انتشار الفيروس.









وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن نأخذ إجراءات استباقية لمواجهة انتشار كورونا الوقاية خير من العلاج، ولا يجب أن ننظر إلى أهمية استمرار السياحة، ونتجاهل انتشار الفيروس".









فيما طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بتعليق الرحلات مع بريطانيا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول قامت بتعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا.









وقال النائب محمد عبده، إن صحة المواطن ودرجة السلامة الصحية للبلاد لها الأولوية من عمل أي قطاعات أخرى، ومنها قطاع الطيران، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات مضاعفة لمواجهة انتشار الفيروس.









وأضاف أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تثير كثيرا من المخاوف بشأن الوضع الصحي في المستقبل، لا سيما وأن اللقاح الذي تم اكتشافه مؤخرًا ضد كورونا، ليس هناك دراية إذا ما كان يمكن استخدامه ضد السلالة الجديدة أم لا، كما أنه لم تثبت فعاليته أيضا ضد فيروس كورونا قبل تحوره.









وأوضح نائب البرلمان، أن فيروس كورونا متحور، ولذلك يجب أن يتم إصدار قرارات سريعة تتماشى مع الطبيعة التي يكون عليها، على أن تكون تلك القرارات استباقية، ولا ننتظر أن تحدث كارثة أخرى.









على جانب آخر، حذر النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، من تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وذلك على خلفية اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر عدوي بعد أن بدأت دول في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية تعليق السفر مع دولة إنجلترا.









وقال النائب حسين خاطر، لـ "صدى البلد"، إن وقف رحلات الطيران يكبد مصر خسائر كبيرة للغاية، على غرار الخسائر التي وقعت أثناء تعليق رحلات الطيران منتصف العام الجاري، حيث تجاوزت الخسائر 7 مليارات جنيه بسبب فيروس كورونا.









وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن هناك إجراءات احترازية كبيرة للغاية يتم اتخاذها بالمطارات، وهناك تشديد من المسئولين وابتاع لإجراءات السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة استمرار تلك الإجراءات بدلا من وقف رحلات الطيران.