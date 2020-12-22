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أخبار العالم

مفوضية الاتحاد الأفريقي تدين العنف في أفريقيا الوسطى وتدعو لانتخابات سلمية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت مفوضية الاتحاد الأفريقي عودة أعمال العنف، في عدة مناطق بجمهورية أفريقيا الوسطى، مما تسبب في وقوع خسائر في الأرواح، الأمر الذي يسهم في تعطيل العملية الانتخابية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.


وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد - في بيان اليوم، الثلاثاء -عن قلقه البالغ إزاء تطور الوضع السياسي والأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، منبها جميع الأطراف السياسية الفاعلة في جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى أن الانتخابات تظل الوسيلة الشرعية الوحيدة للوصول إلى السلطة، داعيا إلى العمل على إجراء الانتخابات وفقا لدستور جمهورية أفريقيا الوسطى ومعاييرها، واتساقا مع المبادئ الدولية والقارية والإقليمية التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.


ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أصحاب المصلحة وجميع المواطنين في وسط أفريقيا إلى الهدوء وضبط النفس، والعمل لتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام وإيجاد حلول توافقية تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي.


وشدد على تضامن الاتحاد الأفريقي ومساندته لشعب وسط أفريقيا، مكررا التزام الاتحاد المستمر بالعمل إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والآليات الإقليمية لدعم عقد مؤتمر ديمقراطي يتسم بالمصداقية والشفافية والديمقراطية.
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