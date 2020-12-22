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محافظات

خطأ فني يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 8 ساعات أخرى

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأن الجوان الذى تم تركيبه لخط مياه الشرب قطر ١٥٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، المرحلة الأولى وراء تأخر فتح المياه مرة أخرى .

وأوضح درة ، في تصريحات له اليوم ، انه بعد تركيب الجوان من جانب شركة مختار إبراهيم  المنفذة للأعمال خرج عن مساره مره أخرى ،بعدما تم تشغيل الخط وبالتالى تم توقف عمل الخط مرة أخرى مما تسبب فى مد فترة إنقطاع مياه الشرب، وعدم تشغيل المحطة مرة أخرى لفترة قد تمتد لثمانية ساعات اخرى ،حتى يتم الانتهاء من تركيب الجوان والتأكد من وجودة وعدم وجود تسريب داخل الخط.

وأكد درة ، أن كافة الأعمال التي كان من المخطط تنفيذها تم الانتهاء منها فى توقيتتها المحددة، حيث تم الانتهاء من صيانه خط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم بجوار مخزن الكتب بمنطقة باغوص وتركيب عدد ٢ محبس على خط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم بميدان الفنية وتغيير جزء من خط مياه الشرب بجوار هيئة الأرصاد الجوية بمدخل قحافة كما تم الانتهاء من كافة الاعمال داخل محطة مياه العزب القديمة.

أقرأ أيضا :تنفيذ أعمال الصيانة لسبعة مواقع خلال فترات انقطاع مياه الشرب بالفيوم

من جانب أخر أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلال أمثل  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة ،والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترات الانقطاع.

و يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنين بالخدمة.


وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، ىى بيان اعلامى لها اليوم ، عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم التى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .




خطأ فني يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 8 ساعات أخرى
خطأ فني يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 8 ساعات أخرى
خطأ فني يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 8 ساعات أخرى
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