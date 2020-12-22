أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 22 -12- 2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020.









وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 38– 42 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 28– 32 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي29-37 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي60-75 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 50 -65 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو.









ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 17-18 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 14-16 جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 100 جنيه.









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وسجل البربون "1" 38-44 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25- 35 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 80 -100 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القرميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.









وسجل سعر المرجان "1"29-35 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.









وجاءت أسعار الجمبري الجامبو 400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 140 جنيها للكيلو.