ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لدعم التحول الرقمي.. تدشين مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال بالتعاون مع فودافون وفايبر مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements
علياء فوزى
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبر مصر، ضمن برنامج الوزارة لدعم التحول الرقمي.


ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة، تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة وتابعة، والتي تعد رائدة حيث تشمل تحولا جذريا وشاملا في جميع محاور التشغيل، وهي المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.


اقرأ أيضا:


من ناحية أخرى، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الهدف الأساسي من الشركات القابضة التابعة الوزارة ليس تجاريا أو ربحيا، ولكن نهدف لخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال عمليات التطوير والتحديث التي تتم على قدم وساق داخل جميع القطاعات.


وقال توفيق أن هناك طفرة حقيقية حدثت في القطاع بعد التعديلات التي تمت على القانون، والذي لم يتم المساس به طيلة الــــ ٢٩ سنة الماضية، وبالتالي تم تعديله بما يخدم التشغيل الجيد والإدارة الحكيمة للشركات، كما أن لوائح العمل الجديدة إحدى ثمار مشروع قانون ٢٠٣ والذي يمكن الجميع من العمل مثلما يحدث داخل القطاع الخاص، كما تمت ميكنة جميع المعلومات الخاصة بالشركات داخل القطاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر القابضة للتأمين: الشركات قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي.. فيديو

وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"

رئيس "أي فينانس": الحكومة تعمل على تيسير تعاملات المواطنين من خلال إجراءات رقمية .. فيديو

قطاع الأعمال: بدء تدريب العاملين بالشركات على برنامج التحول الرقمي

قطاع الأعمال: الهدف الأساسي من الشركات القابضة التابعة للوزارة ليس تجاريا أو ربحيا

ترشيحاتنا

الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

مرض خطير يصيب الأطفال بالولايات المتحدة بسبب كورونا.. تفاصيل

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

الصلح خير.. إجراءات التصالح والتنازل عن محضر أو دعوى قضائية

دعاء جلب الرزق .. واظب عليه يوميا وقت الفجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس