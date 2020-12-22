لدعم التحول الرقمي.. تدشين مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال بالتعاون مع فودافون وفايبر مصر

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبر مصر، ضمن برنامج الوزارة لدعم التحول الرقمي.









ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة والتابعة، تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك من خلال برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة وتابعة، والتي تعد رائدة حيث تشمل تحولا جذريا وشاملا في جميع محاور التشغيل، وهي المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.









اقرأ أيضا:









من ناحية أخرى، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الهدف الأساسي من الشركات القابضة التابعة الوزارة ليس تجاريا أو ربحيا، ولكن نهدف لخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال عمليات التطوير والتحديث التي تتم على قدم وساق داخل جميع القطاعات.



