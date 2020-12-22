ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصول منتخب لبنان لمواجهة منتخب النسائية وديًا مرتين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
يسري غازي
وصلت بعثة منتخب لبنان دون ال20 عام لكرة القدم النسائية إلى القاهرة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة لمنتخب مصر في مباراتين وديتين يومي الأربعاء 23 ديسمبر والسبت 26 ديسمبر ضمن المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية حيث ادي منتخب مصر مرانه عصر اليوم تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني. 

واستقبل لاعبات منتخب مصر لاعبات المنتخب اللبناني وتضم بعثة منتخب 'لبنان 32 فرد 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اللبناني ويقود الجهاز الفني حجوب ديمرجان المدير الفني.

ومن المقرر أن يؤدي منتخب لبنان مرانه غدا علي ملعب  في الواحدة ظهرا نفس موعد المباراة الأولي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء على استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية فيما يؤدي منتخب مصر مرانه في الثانية والنصف ظهرًا.

وأبدى حجوب ديمرجان سعادته بالاستقبال وقال إن سعيد بالتواجد في مصر  وأشار إلي أنه أنه حرص علي مواجهة المنتخب مصري بغرض مواجهة فريق من خارج القارة الآسيوية استعدادًا لخوض تصفيات آسيا المؤهلة للأمم الآسيوية وأيضًا استعدادًا لبطولة غرب آسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب الصالات يؤدي تدريباته استعدادا للقاء الإمارات

منتخب الصالات يواجه الإمارات وديًا اليوم

منتخب الشباب يواجه بتروجت الأربعاء

المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية: نعمل على رفع سقف طموحات اللاعبات

منتخب الكرة النسائية يستقر على مواجهة لبنان وديا

اتحاد الكرة: منتخب الآنسات يواجه لبنان مرتين وديا أواخر ديسمبر الجاري

ترشيحاتنا

خوفا من تفشي سلالة كورونا الجديدة .. نداء عاجل من النواب لوقف الرحلات من وإلى بريطانيا

مرض خطير يصيب الأطفال بالولايات المتحدة بسبب كورونا.. تفاصيل

حكم ظهور قدم المرأة من الصندل

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

Advertisements

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد ارتفاع أعداد كورونا

هل يتم تأجيلها.. أزمة جديدة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد استمرار إيجابية كورونا.. قرار جديد من الأهلي بشأن موسيماني

بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن

وفاة محمد فايز مدرب المحلة السابق متأثرا بفيروس كورونا

بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني

الجهاز الفني للأهلي يستقر على تشكيل مواجهة سونيديب بـ دوري أبطال أفريقيا

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

بيراميدز في ضيافة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية.. الموعد والتشكيل المتوقع للمباراة

بياخد الأمور على صدره.. بيراميدز يكشف سر عدم ظهور رمضان صبحي بمستواه المعروف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس