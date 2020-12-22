وصول منتخب لبنان لمواجهة منتخب النسائية وديًا مرتين

وصلت بعثة منتخب لبنان دون ال20 عام لكرة القدم النسائية إلى القاهرة مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة لمنتخب مصر في مباراتين وديتين يومي الأربعاء 23 ديسمبر والسبت 26 ديسمبر ضمن المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية حيث ادي منتخب مصر مرانه عصر اليوم تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني.





واستقبل لاعبات منتخب مصر لاعبات المنتخب اللبناني وتضم بعثة منتخب 'لبنان 32 فرد 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اللبناني ويقود الجهاز الفني حجوب ديمرجان المدير الفني.





ومن المقرر أن يؤدي منتخب لبنان مرانه غدا علي ملعب في الواحدة ظهرا نفس موعد المباراة الأولي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء على استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية فيما يؤدي منتخب مصر مرانه في الثانية والنصف ظهرًا.





وأبدى حجوب ديمرجان سعادته بالاستقبال وقال إن سعيد بالتواجد في مصر وأشار إلي أنه أنه حرص علي مواجهة المنتخب مصري بغرض مواجهة فريق من خارج القارة الآسيوية استعدادًا لخوض تصفيات آسيا المؤهلة للأمم الآسيوية وأيضًا استعدادًا لبطولة غرب آسيا.