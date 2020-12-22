عثمان: تدشين مركز البيانات بقطاع الأعمال يضمن الوصول لشركات الوزارة بطريقة آمنة

قال هشام عثمان، مستشار التحول الرقمي في وزارة قطاع الأعمال العام، إن تدشين مركز بيانات شركات الوزارة، يأتي ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة.









وأضاف المهندس هشام عثمان، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مشروع التحول الرقمي يتكون من عدة أجزاء أو مشروعات فرعية، منوهًا إلى أن المشروع بدأ من حوالي سنة، وتم التركيز على عمل مجموعة من السياسات والإجراءات.









وأشار عثمان إلى أن هذه الإجراءات تستطيع تهيئة شركات قطاع الأعمال الإدارية المختلفة كمرحلة أساسية.









وأوضح أن هناك 60 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنه تم اختيار حوالى 16 شركة تمثل أغلب شركات قطاع الأعمال العام كمرحلة أولى للتحول الرقمي لتبدأ خلال الربع الأول من العام الجديد في استخدام أنظمة لايف للتحول الرقمي.







