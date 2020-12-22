بسبب كورونا.. اهتمام غير مسبوق بالعود وانتعاش للصناعة المصرية| شاهد

أعاد فيروس كورونا المستجد إشعال شغف مصريين وأفارقة بالعود التقليدي سواء من الكبار أو الصغار حيث زاد الإقبال بشكل كبير على الآلة العربية في صور نشرتها وكالة فرانس برس لأحد أكبر الورش المصرية، والتي تنتج 750 آلة موسيقية شهريًا في أحد ضواحي القاهرة.





في ورشة يملكها خالد عزوز، صانع للعود مخضرم، يجلس مهندس سوداني يدعي ميسرة محمد على عودته ينتظر درسًا موسيقيًا في مدرسة قريبة من الحي، وهو منحنٍ على الآلة المويسيقية قائلًا: «أعزف على أربع آلات، لكن العود هو المفضل لدي بالتأكيد».





«تعمل نغماته الهادئة على إزالة ضغوط الحياة اليومية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد» .. بهذه الكلمات عبر مسيرة صاحب الـ 27 عامًا عن مدى حبه للآلة الوترية الأشهر في الشرق الأوسط، والتي تعود أصولها إلى آلاف السنين، كما أنها عنصر أساسي في الموسيقى العربية الكلاسيكية.





يعتمد ضبط آلة العود وممارستها على نظام معقد من الأنماط اللحنية الشرقية المعروفة باسم «المقامات» والتي لطالما كانت أداة مرافقة، وخرجت مع الوقت إلى الظل منذ نهاية القرن التاسع عشر، كما أنها عنصر أساسي في الموسيقى العربية الكلاسيكية.









وصل محمد من الخرطوم في سبتمبر لتعلم العزف على العود في أحد المدارس الموسيقية بالجيزة، وفي حين أنه كان بإمكانه أن يدرس في مكان آخر، أوضح أنه اختار مصر لأنها اشتهرت بعازفي العود مثل محمد القصبجي، الذي ألف بعضًا م أعظم أغاني المطربة المصرية أم كلثوم.





وأكد الشاب السوداني أن العود آلة لها مشاعرها الخاصة وقادرة على ترجمة كل ما في داخلك، وأن إجراءات إغلاق الفيروس التاجي في السودان ساعدته على التركيز على الممارسة لموهبة الموسيقي في مدرسة استقطب عشاق الموسيقى من جميع مناحي الحياة، وتم افتتاحها في العام السابق.





فيما نوه مالك هذه المدرسة أن الدروس تُعقد أيضًا عبر الإنترنت، وتقتصر الفصول الجماعية في المدرسة على طالبين في الغرفة:«عزف الموسيقى ساعد الطلاب على توجيه مخاوفهم لتجاوز هذه الفترة الصعبة، ورغم أنه يمكن للطلاب تعلم الآلات الموسيقية بما في ذلك الجيتار والكمان والإيقاع ، لكن العود كان الأكثر شعبية وإقبالًا لتعلمه من الرجال والنساء على السواء، موضحًا: مشكلة العود أنه يتطلب ساعات طويلة من الممارسة وعادة ما لا يملك الناس الوقت».





بجانب ورشة عزوز بالقاهرة بيت العود، وهي مدرسة متخصصة لها فروع في جميع أنحاء العالم العربي في 12 دولة من السويد والولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وتونس، مشيرًا: «أطفال الحي يكسبون من حين لآخر مصروفهم عن طريق القيام بأعمال بسيطة في الورشة، مثل إزالة المواد الأساسية من أجسام العود غير المكتملة».





ولاحظ عزوز، الذي يصنع الآلات الموسيقية منذ 25 عامًا اهتمامًا غير مسبوق بالعود خلال الأزمة الصحية العالمية، لافتًا إلى أن الاضطراب المرتبط بالوباء في وقت سابق من هذا العام لواردات الأخشاب بما في ذلك خشب الورد من الهند والأبنوس والماهوجني والزان من أماكن أخرى أدى إلى تباطؤ الإنتاج.





واختتم صاحب الورشة المصرية: «نصنع آلة العود من الألف إلى الياء، لكن مصر ليس بها غابات لذا كل الخشب هنا مستورد، ومن الجانب الإيجابي للقيود المتعلقة بالفيروس هو أنه ساعد الناس في إيجاد الوقت لممارستها، خاصة بعد شعورهم بالملل في المنزل، فيتصلون ويطلبون الآلة عبر الآنترنت».



