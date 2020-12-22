رئيس مدينة المحلة يتابع مشروعات التطوير بالترع وكورنيش بحر شبين ..صور

باشر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم أعمال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المحلة ، وجاء ذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.













وأضاف " رئيس المدينة " في بيان له إن قرى المركز شهدت العديد من الأعمال الخدمية ، حيث شهدت الوحدة المحلية لقرية محلة ابو علي مشروع تدبيش بحر الملاح لعمل كورنيش ورصف شارع الثورة وتغطية مصرف الشركة وتجهيز وتجريد شارع المقابر للرصف .









وأوضح أنه تم تنفيذ تطهير جنابية ابو وافي من العلو حتي قرية شبرا ملكان بطول 3 كم تقريبا ، كما استمرت الأعمال المكثفة بالوحدة المحلية لصفط تراب بصيانة 50 عامود انارة خلال هذا الشهر و رفع الوصلات المخالفة وإصلاح كشافات الإنارة ، كما تم تطهير العديد من خطوط الصرف بالقرية.







