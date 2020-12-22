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محافظات

ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية في بني سويف

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد سويف، وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حملة على الأسواق ضبطت خلالها أغذية منتهية الصلاحية.

وقامت إدارة ببا الصحية بإشراف الدكتورة أمنية أحمد، مدير إدارة الوقائي بالمديرية والدكتور طارق عباس مدير الإدارة الصحية ببا بحملة علي المنشآت الغذائية.

وقامت الحملة  بالمرور على أحد عشر منشأة غذائية وسحب  خمسة عشر عينه وتحرير  ثماني محاضر للمخالفة للقرار الوزاري ٩٧ لسنة ١٩٦٧.

كما تم ضبط بعض من الأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر إثبات حالة وتم قيده بمركز شرطة ببا تحت رقم 21376 لسنة 2020 جنح ببا.

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ضبط 14 مخالفة  متنوعة للمخابز بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف

ونظمت إدارة تموين الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حملات تموينية بمدينة الواسطى وقريتي ميدوم وقمن العروس لمتابعة ضبط الأسواق والتي أسفرت عن تحرير  14 مخالفة تموينية للمخابز البلدية، 6 مخالفات لمنافذ السلع التموينية المدعمة. 

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري برفع 35 طن قمامة وتراكمات من قرية إطواب ومخلفات منزلية بقرى إطواب وإفوة والعطف، فيما قامت  الوحدة المحلية لقرية ميدوم بتوسعة وتمهيد طريق صفط الشرقية والغربية ورفع كافة الأتربة المتراكمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة بطريق ترعة  الأثار وعزبة صلاح سيد وطريق ترعة الجبل بميدوم، في حين تم الكشف عن أعطال المياه بمنطقة الغنيمية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية قمن العروس بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجاري تنفيذها حيث تمت متابعة العمل بالمبنى الإداري لقرية قمن العروس، علاوة على رفع المخلفات الصلبة والأتربة بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، وكذلك جمع المخلفات والقمامة المنزلية بدائرة الوحدة.
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