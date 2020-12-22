يوسف الحسيني: مصر من أقوى 20 اقتصادا في العالم

قال النائب يوسف الحسيني: إن المجلس الجديد يتميز بالتعددية الحزبية، وأول مرة منذ الخديوي إسماعيل تخوض المعارضة الانتخابات علي القوائم.

وأكد الحسيني أن أهم أولويات برلمان ٢٠٢١ هو ١٠٥مليون مواطن مصري نحن من أقوي ٢٠ اقتصاد في العالم طبقا لتقرير بلومبرج والاقتصاد هو اهم اولويتنا

وأضاف الحسيني، أنه سينضم للجنه العلاقات الخارجية رغبه أولي ثم لجنه الشؤن العربية والرغبة الثالثة لجنه الإعلام لافتا أن سبب انضمامه للجنه العلاقات الخارجية لوضع روابط قويه وفاعله للتعامل مع الكونجرس الأمريكي، وأيضا البرلمان الأوربي.

وحرص المستشار محمود فوزى الأمين العام للشيوخ على استقبال نواب البرلمان الفائزين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.





وشهد البهو الفرعوني أجواء احتفالية اثناء لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية و كان لافتا حضور عدد من النواب الحاليين لبرلمان ٢٠١٦ و منهم النائب محمود هيبة كما حضر عدد من النواب الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان ٢٠٢١ مثل: الدكتورة إيناس عبد الحليم ،أحمد العوضى ،هشام الحصرى.

كما حضر كلا من النائبين صفوت البياضى ويوسف الحسينى. ويبلغ أجمالى النواب الذين حضروا حتى الأن بنحو ١٠ نواب من إجمالى ١٠٠ عضوا.





وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغاني الوطنية منذ الصباح ،وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى.





وقال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب إن عددا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعى ،وذلك خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية.



